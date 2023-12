Kiedy zaprzysiężenie nowego rządu przez Dudę? "Pan prezydent na pewno nie będzie zwlekał"

Na stronie Sejmu jest już harmonogram prac na przyszły tydzień. Wynika z niego, że na poniedziałek, 11 grudnia, na godz. 10:00 zaplanowano "przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania". Przewidziano też "10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła". Wszystko ma potrwać do godz. 15:00. Wówczas ma się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu Mateusza Morawieckiego.

Po głosowaniu zaplanowano półtoragodzinną przerwę, w czasie której będzie można zgłaszać kandydatury na premiera, jeśli - na co wskazują zapowiedzi koalicjantów, którzy mają w Sejmie większość - premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania dla swojego rządu. W tym tzw. drugim kroku wyboru nowego rządu kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. "Termin wyznacza Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów" - podkreślono w harmonogramie. Między godz. 16:30 a 20:00 ma się odbyć "wybór Prezesa Rady Ministrów", w tym 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. O godz. 20:00 parlamentarzyści będą głosować. W tym kroku Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie będzie czas na ewentualne oświadczenia poselskie.

We wtorek, 12 grudnia, nowy premier ma przedstawić "program działania oraz skład Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów". Tutaj również przewidziano czas na oświadczenia w imieniu klubów i kół. Sejm wybiera ministrów bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jest to forma udzielenia rządowi wotum zaufania. Na godz. 15:00 zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Następnie prezydent powinien powołać i zaprzysiąc tak wybrany rząd.

Kiedy zaprzysiężenie nowego rządu? "Pan prezydent na pewno nie będzie zwlekał"

Kiedy mogłoby dojść do wspomnianego zaprzysiężenia nowego rządu? Na to pytanie odpowiedziała Małgorzata Paprocka podczas sobotniej audycji w radiowej Trójce. - Nie jest żadną tajemnicą, pan prezydent podkreśla to od dobrych kilku tygodni, że na pewno nie będzie zwlekał - przekazała prezydencka ministerka. Jak podkreśliła, na razie nie zakończył się pierwszy krok. - Poczekajmy na decyzję Sejmu, co do pierwszego kroku, no a potem wszystko w gestii parlamentu, państwa posłów, co do zgłoszenia kandydata na premiera - mówiła.

- Na pewno pan prezydent nie będzie zwlekał. Natomiast trudno dzisiaj mówić o terminach, bo muszą się pewne rzeczy wydarzyć. Nie będzie na pewno żadnego opóźnienia - dodała. Pytana o to, czy nowy rząd zostanie powołany w środę, Paprocka odpowiedziała, że termin ten "patrząc na kalendarz, jest możliwy".