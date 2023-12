Kwiatkowski zapowiada ruch Sejmu ws. neo-KRS i TK. "Problem będzie za chwilę opanowany"

- My spokojnie będziemy tę sytuację krok po kroku porządkować - stwierdził Krzysztof Kwiatkowski na antenie TVN24. - We wszystkich wyrokach europejskich trybunałów powtarza się jedna rzecz - że władza wykonawcza próbowała wpływać na władzę sądowniczą. Rzecznicy dyscyplinarni, ta trójka - [Michał - red.] Lasota, [Piotr] Schab i [Przemysława] Radzik, symbol najgorszego wywierania wpływu na wymiar sprawiedliwości, te osoby szybko będą musiały odejść - podkreślił.

- Ten problem [neo-sędziów - red.] będzie za chwilę opanowany w takim sensie, że on na pewno już nie będzie narastał, bo procedurę konkursową oczywiście uruchamia minister sprawiedliwości. Przed nami przyszły tydzień, gdzie mamy już te deklaracje i te zapowiedzi, Sejm będzie przyjmował co najmniej dwie uchwały, jedną dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, drugą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział senator. Przypomnijmy, we wtorek nowi członkowie KRS poinformowali, że składają zawiadomienie do prokuratury ws. upolitycznienia organu.

Ujazdowski: To ostatnie chwile funkcjonowania tej instytucji w tak złym kształci

Na temat neo-KRS mówił na antenie TVN24 również senator Kazimierz Michał Ujazdowski. - Wyjdziemy z tego krok po kroku. To są naprawdę ostatnie chwile funkcjonowania tej instytucji w tak złym kształcie. Ja głęboko jestem przekonany, że po uformowaniu rządu, po tym, jak rząd już będzie miał możliwość rządzenia, sytuacja się zasadniczo zmieni - powiedział. I dodał, że "ruszy machina, która zacznie realnie odbudowywać to, co nazywamy praworządnością, czy cywilizowanym wymiarem sprawiedliwości".

- W tym wyścigu ostatecznie chodzi o to, by obywatel miał prawo do bezstronnego sądu i szybkiego procesu, którego w Polsce nie było - podkreślił polityk.

