W piątek Donald Tusk ujawnił nazwiska kilku polityków, którzy wejdą do kierowanego przez niego rządu. Będą to m.in. Adam Bodnar (resort sprawiedliwości), Adam Szłapka (minister ds. europejskich) i Radosław Sikorski (MSZ).

Kandydat opozycji odniósł się do też do systemu edukacji i Barbary Nowak. - Symbolem tego upiornego średniowiecza czarnkowego stała się kurator Nowak z Małopolski. Nieprzypadkowo niektórzy przez pomyłkę mówią "prokurator Nowak" - powiedział.

Nowak odpowiada liderowi KO. "Dziękuję, panie Tusk"

Jego słowa skomentowała małopolska kuratorka oświaty. "Z pewną taką nieśmiałością domniemywam, że to wiedza ze studiów historycznych pana Tuska, pozwala mu sytuować mnie, jako kuratora oświaty w czasach średniowiecza - epoce pierwszych uniwersytetów i katedr. To filary cywilizacji chrześcijańskiej i Polski. Dziękuję, panie Tusk" - napisała w serwisie X.

"Historykiem nie jestem, ale 'mroki średniowiecza' bardziej kojarzą mi się z ciemnotą i okrucieństwem niż rozumem i oświeceniem. Nie ma za co pani Nowak" - stwierdził pod wpisem Marek Belka.

"Świat od średniowiecza do dziś się jednak trochę rozwinął. Po drodze był humanizm, który pani chyba przeoczyła. Żaden to powód do dumy, zwłaszcza dla kuratora oświaty. Na szczęście już niebawem pani zniknie znów w mrokach średniowiecza" - podkreślił Jacek Taran z "Tygodnika Powszechnego".

"Pani Barbara dziś taka skromnie kokietująca. I chyba lekko narcystyczna" - zaznaczył z kolei poseł Marcin Józefaciuk.

