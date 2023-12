Przemysław Czarnek jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na członka sejmowej komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych - poinformowało RMF FM. Dziennikarze podkreślili, że były minister edukacji to "jedyny pewniak" PiS, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego na razie "trzyma swoich kandydatów w tajemnicy". Podano za to więcej informacji dotyczących posłów innych ugrupowań, którzy mają wejść w skład komisji.

Komisja śledcza ws. wyborów kopertowych. Karnowski, Filiks i Joński mają być kandydatami KO

8 grudnia reporter RMF FM Tomasz Skory przekazał, że kandydatką KO na członkinię komisji jest Magdalena Filiks, jedna z liderek Komitetu Obrony Demokracji. Poinformowano, że Koalicja Obywatelska postanowiła również zgłosić do komisji byłego prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego oraz Dariusza Jońskiego. Ten ostatni, w poprzedniej kadencji Sejmu, uczestniczył w wielu kontrolach poselskich w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić pod rządami PiS.

W komisji mają również zasiąść sejmowi debiutanci. RMF FM wymieniło w tym kontekście dwoje byłych samorządowców: Agnieszkę Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Bartosza Romowicza z Polski 2050. Kandydatką Lewicy ma być Anita Kucharska-Dziedzic, a Konfederacji - Witold Tumanowicz.

Komisja śledcza ma zbadać przygotowania do wyborów kopertowych

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, 7 grudnia Sejm jednomyślnie zagłosował za powołaniem komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Jej celem będzie zbadanie sposobu organizacji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja 2020 roku. Przeprowadzenie głosowania w lokalach było wówczas niemożliwe z powody obostrzeń wprowadzonych w czasie pandemii. Dlatego PiS chciał przeprowadzić wybory korespondencyjne.

W kwietniu 2020 roku, mimo braku ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, Mateusz Morawiecki wydał dyspozycję, dzięki której Poczta Polska mogła rozpocząć przygotowania do wyborów. Ostatecznie głosowania w maju nie przeprowadzono, ale na przygotowania wydano około 70 milionów złotych.