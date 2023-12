Mariusz Max Kolonko, niegdyś korespondent TVP i TVN z USA, w lipcu groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie śmiercią na nagraniu, które wstawił do sieci. Kolonko, który już na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, od ponad 10 lat prowadzi na You Tubie program, a właściwie monolog: "Mówię, jak jest". Sprawą gróźb Maxa Kolonki wobec prezydenta zainteresował się między innymi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który zapowiedział złożenia zawiadomienia do prokuratury. Dziennikarze serwisu wirtualnemedia.pl sprawdzili, na jakim etapie jest postępowanie w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mężczyzna próbował wepchnąć dwie osoby pod pociąg w metrze

Mariusz Max Kolonko groził prezydentowi Andrzejowi Dudzie. "Trwają przesłuchania świadków"

- Postępowanie pozostaje w toku. Trwają przesłuchania świadków - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl. To oznacza, że nie umorzono śledztwa i trwa postępowanie, by wyciągnąć konsekwencje wobec vlogera. Zdaniem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nawoływanie do zabójstwa Andrzeja Dudy jest ciężkim przestępstwem, które powinno być ścigane z całą surowością prawa.

"Skrajnie prawicowy bloger Mariusz Kolonko pseudonim 'Max' nawołuje publicznie do zamordowania Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Składamy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w sprawie tego sprawcy. Można Andrzeja Dudę lubić lub nie, zgadzać się z jego poglądami lub uważać je za szkodliwe i populistyczne. Jednak nawoływanie do zabójstwa tego człowieka jest ciężkim przestępstwem i powinno być ścigane z całą surowością prawa" - brzmiał sierpniowy wpis Fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Mariusz Max Kolonko stwierdził po tym, że nie obawia się odpowiedzialności karnej. - Mam w d*pie, co to będzie. Ja mówię, co będzie. Ja mówię, co zrobię z tobą Duda - podkreślał vloger, cytowany przez wirtualnemedia.pl

Andrzej Duda zagrożony? Max Kolonko: Jeżeli trafisz do naszych ludzi, to będziesz umierał długo

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Mariusz Max Kolonko wystosował groźby w jednym z filmów publikowanych na swoich kanałach. Celem jego ataku stał się prezydent Andrzej Duda. - Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany wagnerowcom. Wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego, że jeżeli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu i moim, to ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię - mówił Mariusz Max Kolonko na nagraniu. - Ja cię zapier***ę po prostu, rozumiesz? - dodał.

Mariusz Max Kolonko jest byłym korespondentem Telewizji Polskiej w USA. Dwa lata temu ogłosił się samozwańczym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski, ogłosił "wybuch patriotycznej narodowej republikańskiej rewolucji". Jego zdaniem celem "rewolucji" było "zbudowanie wolnej, bogatej, szanowanej i silnej Polski".