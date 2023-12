Donald Tusk spotkał się w piątek (8 grudnia) z kandydatami na ministrów przyszłego rządu, by ustalić najważniejsze dla nich zadania, jak tylko nowy rząd zostanie powołany. Tuż po tym odbyła się konferencja prasowa przyszłego premiera, na której przedstawił ustalenia. Odpowiadał też na pytania od dziennikarzy, gdy jednej z obecnych w Senacie (bo tam odbywało się spotkanie Tuska z jego gabinetem) reporterek w pewnym momencie upadł na ziemię jakiś przedmiot. Premier ruszył z pomocą.

Konferencja prasowa Donalda Tuska. Premier pomógł dziennikarce

Gdy Donald Tusk odpowiadał na pytanie zadane przez jedną z dziennikarek, Joannie Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" spadł na podłogę mikroport. Premier, gdy zobaczył, że leży on blisko niego, przerwał wypowiedź, schylił się i podał przedmiot reporterce. Wykorzystał tę sytuację, aby zobrazować, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość.

To jest ilustracja tego, że czekają nas rzeczy nieprzewidywalne. I rząd, i premier będą musieli być elastyczni, pochylać się nad każdym problemem. Tak że dziękuję za tę krótką demonstrację

- powiedział Tusk.

Donald Tusk mówił o przyszłym rządzie. Zapowiedział "błyskawiczne sprzątanie"

Podczas konferencji prasowej przyszły premier mówił przede wszystkim o tym, jak będą wyglądały pierwsze dni i tygodnie po zaprzysiężeniu nowego rządu. Zapowiedział, że jednym z głównych zadań będzie sprawdzenie i uporządkowanie tego, co politycy Prawa i Sprawiedliwości zdążyli dokonać w ostatnim czasie, już po wyborach. - PiS postanowił wykorzystać te ostatnie tygodnie do demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy dla swoich. Aktualnie staramy się to monitorować. Co się da, zatrzymamy - mówił Donald Tusk, po czym dodał, że "te dwa tygodnie kosztują Polskę gigantyczne pieniądze. To jest próba zostawienia takiej piątej kolumny PiS-u wszędzie, gdzie jest to możliwe".