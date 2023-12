Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że będzie dążył do współpracy z nowym rządem i ministrem finansów. Tymczasem od dłuższego czasu w politycznych kuluarach krążą pogłoski, że przyszła koalicja rządowa miałaby postawić szefa NBP przed Trybunałem Stanu, choć marszałek Szymon Hołownia podkreślił niedawno, że takiego wniosku na razie nie ma. O przyszłość Glapińskiego został zapytany również Donald Tusk podczas piątkowego (8 grudnia) briefingu.

Donald Tusk skomentował konferencję Glapińskiego. Mówi o współpracy

- To będzie współpraca, czy Trybunał Stanu - pytał Tuska dziennikarz TVN24. Przyszły premier podkreślił, że w interesie Polski jest, aby dążyć do współpracy z instytucjami, które "są we władaniu oponentów". Wymienił tutaj prezydenta oraz właśnie NBP. - Ale nie będzie żadnej ugody z korupcją, nie będzie ugody z łamaniem procedur, nie będzie żadnej ugody z łamaniem prawa - zaznaczył. Dodał jednocześnie, że konferencję Glapińskiego uznaje jako "dobry znak" i "zapowiedź harmonijnej współpracy".

Ale powiem - po swojemu - łaski nie robi. Każdy, kto bierze na siebie taką odpowiedzialność, jak NBP musi, a nie, że łaskawie to ogłasza, musi mieć tę wolę dobrej współpracy ze wszystkimi instytucjami.

- dodał po chwili szef Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk o Trybunale Stanu dla Glapińskiego. Tłumaczy, co byłoby powodem oskarżenia

Przyszły szef rządu mówił, że Adam Glapiński faktycznie mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu. Zdradził, za co by przed tym organem odpowiadał. - Tę sprawę chcę postawić bardzo jasno i będę o tym też mówił w Brukseli (...). Prezes Narodowego Banku Polskiego nie stanie przed Trybunałem Stanu za taką czy inną politykę pieniężną. Mógł robić błędy, robił błędy, ale to nie powinno być przedmiotem działań Trybunału Stanu - tłumaczył Tusk.

Wczorajsza konferencja Adama Glapińskiego obnaża jego zachowanie. Nie był bezstronny politycznie. Wiele na to wskazuje, i będziemy też szukać potwierdzeń, opinii, że sprawował swoją funkcję niezgodnie z konstytucją i niezgodnie z zasadami prawa. Prezes NBP mocą prawa ma być politycznie neutralny. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że niezależność prezesa NBP była bardzo osobliwa.

- mówił przyszły premier.

Na koniec podkreślił, że celem przyszłej koalicji rządzącej nie będzie szukanie winnych na siłę. - Tak, jak to mówiłem przez ostatnie miesiące, nie będzie żadnego polowania na czarownice, nie będzie żadnego odwetu. Będzie gotowość pełnego porozumienia się ze wszystkimi w Polsce, którzy będą chcieli sensownie pracować, ale nie będzie żadnego porozumienia ze złem. Jeśli łamali prawo, jeśli kradli, kłamali za publiczne pieniądze, to muszą za to odpowiedzieć - podsumował.