Tusk się nie wściekł na pytanie, czy się wściekł. Pracownik TVP nie odpuścił

Rząd Donalda Tuska może zostać zaprzysiężony 13 grudnia - ustaliła we czwartek (7 grudnia) Wirtualna Polska. Taki termin miała zaproponować sama Kancelaria Prezydenta RP. Ma to umożliwić szefowi nowego rządu wzięcie udziału w Szczycie UE-Bałkany Zachodnie, który zaplanowano na ten sam dzień. W dniach 14-15 grudnia w Brukseli ma odbyć się także szczyt Rady Europejskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Straciłem nadzieję, że pojawią się w Polsce rządy, które wezmą odpowiedzialność za trudne decyzje

Donald Tusk poleci na szczyt do Brukseli? "Pan prezydent przeżył kilka gorących chwil w związku z korzystaniem z lotów specjalnych"

Podczas piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk został zapytany o potencjalną datę zaprzysiężenia rządu i kto poleci z nim na szczyt w Brukseli. - Na razie zastanawiamy się jeszcze, jak polecimy - odpowiedział lider KO. - Były niepokojące sygnały co do sytuacji, jeśli chodzi o loty specjalne i przygotowanie samolotów do prawidłowego korzystania z nich. My jesteśmy oczywiście gotowi, jeśli będzie trzeba, korzystać z rejsowych linii lotniczych - doprecyzował Donald Tusk. Kandydat opozycji na premiera wspomniał jednak o kwestiach bezpieczeństwa. - Pan prezydent Andrzej Duda też przeżył kilka gorących, emocjonujących chwil w związku z korzystaniem z lotów specjalnych. Podaję to jako ilustrację, ile problemów mamy - tłumaczył przyszły premier.

Przyznał, że nie został jeszcze poinformowany o możliwym terminie zaprzysiężenia nowego rządu. Jednocześnie wyraził nadzieję na dobrą wolę prezydenta. - Ja nie mam żadnych informacji oficjalnych, więc jestem skazany na odczytywanie tych sygnałów, które płyną w przestrzeń publiczną. Poważnie traktuję słowa pana prezydenta, że będzie chciał postępować zgodnie z konstytucją i że nie będzie chciał utrudniać pracy przyszłemu rządowi.

Spięcie na konferencji prasowej Donalda Tuska. "Z tym 'wściekaniem się Tuska' to darujmy sobie"

W dalszej części konferencji pracownik TVP Adrian Borecki zapytał o realizację, zapowiadanych przez Donalda Tuska podczas kampanii wyborczej, "100 konkretów na 100 dni" oraz o - jak się wyraził - wrzutkę wiatrakową. - Jak dzisiaj przeczytałem w Onecie, piszą, że "Donald Tusk się o to wściekł". To o co Donald Tusk "się wściekł" i dlaczego? - zapytał Borecki.

- Ja się nie wściekam. Czasami trzeba podjąć decyzję szybką, stanowczą. Tu nie chodzi przecież o kurtuazję i pieszczoty. Mamy przed sobą bardzo poważne zadania i ja będę oczekiwał od wszystkich współpracownic, współpracowników niezwykle poważnego traktowania swoich obowiązków. (...) Z tym "wściekaniem się Tuska" to darujmy sobie - uciął. - Nie ma żadnej tajemnicy. Projekt ustawy został przygotowany przez Platformę Obywatelską. (...) Jedna z budzących kontrowersje poprawek dotycząca trzystu metrów została przeniesiona z projektu ustawy jeszcze sprzed roku, podpisanego przez grupę posłów - wyjaśnił lider PO.

Tusk "gwarancją" w nowym rządzie? "Panie redaktorze, kończą się obyczaje"

W sprawie realizacji programu "100 konkretów na 100 dni" Tusk określił się mianem gwarancji, że "nic dwuznacznego, niewiadomego, podejrzanego nie będzie się działo". - Chyba jeszcze żaden rząd w Polsce, a może i w Europie, nie był tak gruntownie rozliczany ze swoich zobowiązań, zanim w ogóle powstał. Traktuję to jako komplement, że oczekiwania wobec mnie i przyszłych ministerek, ministrów są tak wysokie - ocenił.

Później pracownik TVP chciał zadać pytanie o kwotę wolną od podatku. - Gorąco polecam państwu lekturę umowy koalicyjnej. 100 konkretów na 100 dni. To jest coś, do czego jestem bardzo przywiązany. Reszta będzie do uzgodnienia z partnerami -odpowiedział Tusk i przerwał wystąpienie. - Panie redaktorze - zaczął. - Panie przewodniczący - odpowiedział pracownik TVP.

- Jak pan nie chce... - kontynuował Tusk. - O kwotę chciałem się tylko dowiedzieć. Odpowie pan? - drążył pracownik TVP. - No właśnie chciałem - odpowiedział przewodniczący KO. - No czekam, czekam. Pani mi tu przeszkadza - brnął pracownik. - Panie redaktorze, muszę uprzedzić, że kończą się te obyczaje - powiedział stanowczo Tusk.

- Grozi mi pan? - rzucił pracownik TVP. - Kończą się. Nie. Jak patrzę na to, co się dzieje w Sejmie, w mediach publicznych, to chcę powiedzieć, że Polska czeka na to, żeby skończyły się te złe obyczaje. Wszystkich nas obowiązuje, niezależnie czy ktoś jest premierem, posłem, dziennikarzem, funkcjonariuszem, ten sam kanon zachowań - podkreślił Tusk i zapowiedział, że przywrócenie praworządności w TVP będzie jedną z priorytetowych spraw nowego rządu