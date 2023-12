Na piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej podsumował robocze spotkanie z kandydatami swojego przyszłego gabinetu. - Proces odchodzenia dawnej ekipy jest procesem bolesnym, bolesnym dla Polski i bardzo, bardzo kosztownym (...). Trwa proces tworzenia nowego rządu. Zdaję sobie sprawę, że każda godzina ma znaczenie - mówił przyszły premier.

Donald Tusk po spotkaniu z przyszłym rządem. "Jesteśmy ostrożni"

Na wtorek (11 grudnia) zaplanowano exposé Mateusza Morawieckiego i głosowanie wotum zaufania dla jego dwutygodniowego rządu. Jego wynik zdaje się być przesądzony, a politycy koalicji i marszałek Sejmu spodziewają się, że jeszcze tego samego dnia uda się wybrać nowego premiera. Kandydatem demokratycznej większości na to stanowisko jest Donald Tusk. Spotkał się on w piątek 8 grudnia, w senackiej sali numer 217, z osobami, których chciałby powołać do nowego rządu. - Przestrzegam, że nie poczuliśmy się "jeszcze na urzędach", jesteśmy ostrożni. Wszystko jest w rękach opatrzności i pana prezydenta - podkreślał Tusk. W skrócie opisał także tematy omawiane z członkami przyszłej Rady Ministrów.

Ta krótka odprawa polegała na informacjach, których oczekiwałem od przyszłych pań i panów ministrów, o tych decyzjach, które mogą zatrzymać bardzo niebezpieczne wydarzenia albo gigantyczne wydatki, na które zdecydował się PiS w tych tygodniach i dniach po wyborach

- relacjonował Donald Tusk. Podsumował także to, o czym każdego dnia donoszą media:

PiS postanowił wykorzystać te ostatnie tygodnie do demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy dla swoich. Aktualnie staramy się to monitorować. Co się da - zatrzymamy. (...) Mówię tu między innymi o wymianie ciosów między ABW i Orlenem, który stworzył spółkę z bogatym polskim biznesmenem

- mówił przyszły premier o spółce jednego z najbogatszych Polaków Michała Sołowowa z Orlenem, która powstała, by budować małe elektrownie atomowe. Tusk był bardzo zaniepokojony decyzją, którą podjęła w tej sprawie ministerka klimatu dwutygodniowego rządu Morawieckiego, mimo że pisowska ABW zgłaszała zastrzeżenia w tej sprawie. Zdumiony był też pyskówką, w jaką w tej sprawie wdał się prezes Obajtek z państwową instytucją, która donosiła o ryzykach umowy ws. elektrowni atomowych.

Rząd Morawieckiego nie zostawił budżetu. Rząd Tuska będzie miał na to kilka tygodni

Lider KO zapewnił, że jego gabinet planuje błyskawiczne sprzątanie, które należy rozpocząć natychmiast po powołaniu nowego rządu. Zapowiedział także wypłaty 800 plus i podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., niezależnie od tego, kiedy budżet zostanie przyjęty. Jednocześnie podkreślił, że rząd Morawieckiego nie zostawił budżetu, więc jego rząd będzie miała zaledwie kilka tygodni na jego przygotowanie.

- W Katowicach powstaje ministerstwo przemysłu. Na granicy trwa kryzys, Mamy też problem ze szczepionkami przeciwko grypie czy COVID-owi. Jest też problem kompletnie zaniedbany, dotyczący ochrony zdrowia. To musi działać od 1 stycznia, a oni tego nie zrobili - wymieniał dalej Tusk. Przyszły premier mówił również o uściśleniu współpracy z Unią Europejską, chociażby poprzez przystąpienie do Prokuratury Europejskiej.

Donald Tusk: Jesteśmy gotowi założyć, że prezydent będzie miał dobrą wolę

Tusk wyjaśnił również, że do spotkania z przyszłymi przedstawicielami rządu musiało dojść jeszcze przed jego zaprzysiężeniem. - Pewne decyzje będą musiały zapadać w ciągu kilku godzin po powołaniu rządu - tłumaczył. Podkreślił, że będzie oczekiwał od członków przyszłego rządu, aby dążyli do zastopowania decyzji PiS-u z czasu po wyborach.

Te dwa tygodnie kosztują Polskę gigantyczne pieniądze. To jest próba zostawienia takiej piątek kolumny PiS-u wszędzie, gdzie jest to możliwe

- mówił i miał nadzieję, że do zaprzysiężenia nowego gabinetu dojdzie jak najszybciej.

Muszę założyć, że pan prezydent ma dobrą wolę. Traktuję słowa prezydenta, że nie będzie spowalniać pracy przyszłego rządu, bardzo poważnie

- stwierdził.

Pracownik TVP pyta o "wrzutkę wiatrakową". Tusk: Prace przyszłego rządu będą transparentne

W odpowiedzi na pytanie pracownika TVP o "wrzutkę wiatrakową" szef PO powiedział, że wszystko w tej sprawie zostało wyjaśnione, i pokrótce przypomniał jej najważniejsze elementy. Zapewnił też, że wszystkie prace legislacyjne będą w przyszłym rządzie transparentne. - Będą składane różne projekty, różne pomysły. Moim zadaniem będzie to, aby zawsze były transparentne. W tym rządzie nie będzie żadnej dwuznaczności i żadnych wpływów z zewnątrz, ja jestem tego gwarancją. Wszystko będzie jasne i wyłożone, każdy będzie mógł to sprawdzić - podkreślił Tusk. Zapowiedział także, że niedługo po zaprzysiężeniu powoła nowych wojewodów oraz kuratorów.

Donald Tusk na konferencji prasowej nie przedstawił pełnego składu nowej Rady Ministrów, choć potwierdził, że ministrem sprawiedliwości będzie Adam Bodnar, szefem MSZ - Radosław Sikorski, na czele resortu edukacji ma stanąć Barbara Nowacka, a osobne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmie Dariusz Wieczorek. Mówił również, że na ministra rolnictwa będzie rekomendował Czesława Siekierskiego.