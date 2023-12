Poseł KO nagrał pracownika TVP. Zarzucił go gradem pytań. "No ja nie wiem" [WIDEO]

Poseł KO Cezary Tomczyk podchodzi z dystansem do pracowników TVP, którzy zaczepiają go na sejmowych korytarzach. Zdarza się, że sam wyciąga kamerę i zaczyna zadawać pytania, a nagranie później publikuje w sieci. Teraz udostępnił na swoim profilu w serwisie X kolejne tego typu wideo. Szybko zaczęło ono zyskiwać na popularności.

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

Poseł KO nagrywał pracownika TVP. "Przed państwem kolejna gwiazda"

"Przed państwem kolejna gwiazda TVP. Jeszcze tylko kilka dni i tuba propagandowa PiS zamieni się w normalną telewizję" - czytamy w opisie wideo. Widzimy na nim, jak Cezary Tomczyk rozmawia z pracownikiem TVP. - Co robi ten tymczasowy rząd PiS w ciągu tych tygodni niech pan powie - zapytał go. Reporter odpowiedział, że został złożony projekt ustawy. - No tak, ale jest pewna nieścisłość. W tym, co się ostatnio wydarzyło. Bo rząd PiS twierdzi, że ma większość - ciągnął dalej Tomczyk, nie dając za wygraną. - No ja nie wiem. Został złożony projekt ustawy. Ale jest wasz marszałek - podkreślił pracownik TVP.

Tomczyk jednak nie odpuszczał i dalej dopytywał o rzekomą większość PiS w Sejmie. - No tak, ale mówię: rząd PiS uważa, że ma większość, więc w czym jest problem, żeby to przegłosować? - słyszymy. Zmieszany pracownik TVP dalej stawiał na swoim. - Trzeba rozpocząć procedowanie - mówił.

Tomczyk zaskoczył pracownika TVP pytaniami. Ten próbował zmienić temat

Poseł Koalicji Obywatelskiej cały czas próbował wyciągnąć od przedstawiciela telewizji publicznej jakąś inną odpowiedź. - No tak, ale to dlaczego rząd PiS, mając większość, nie wybrał marszałka, który może to przegłosować? Niech pan powie. Może rozstrzygniemy ten dylemat teraz? - dopytywał. Zamiast odpowiedzieć, pracownik TVP zmienił temat. - Ja generalnie nie robię o większości żadnego tematu. Tylko robię temat o zerowym Vacie na żywność. Czy Polacy od 1 stycznia zapłacą więcej za żywność? - spytał.

Tutaj również polityk KO odpowiedział pytaniem. Zapytał pracownika TVP, kto zaplanował w budżecie zerowy VAT na żywność do końca tego roku. Pracownik TVP odparł, że był to rząd Mateusza Morawieckiego. Według Tomczyka był to dobry moment, aby tę rozmowę uciąć. - To myślę, szczerze mówiąc, że na tym powinniśmy zakończyć. Myślę, że pan, jak to mówił klasyk, ładnie się tutaj nam przedstawił przed milionami słuchaczy i widzów. I myślę, że poprzestaniemy na tym. Na sztucznym rządzie, bez większości - oznajmił.