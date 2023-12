Złe wieści dla Donalda Tuska. Tak oceniają go Polacy

"Za kilka dni Donald Tusk prawdopodobnie otrzyma misję tworzenia rządu. Jakim będzie premierem?" - takie pytanie zadano w sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Sondaż. Jakim premierem będzie Donald Tusk?

10,1 proc. ankietowanych uważa, że Donald Tusk będzie "znakomitym" premierem, a 21,1 proc. - "dobrym". To oznacza, że łącznie nieco ponad 30 proc. badanych pozytywnie ocenia kandydaturę lidera PO na szefa rządu. 22,1 proc. respondentów spodziewa się jednak, że polityk będzie "przeciętnym" premierem, z kolei zdaniem 11,4 proc. "złym". Aż 30,4 proc. ankietowanych uważa, że Donald Tusk będzie "fatalnym" prezesem Rady Ministrów, co oznacza, że negatywnie ocenia go blisko 42 proc. 4,9 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Najbardziej sceptyczni wobec polityka są wyborcy Konfederacji. 93 proc. respondentów uważa, że będzie on "fatalnym" premierem. Jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, takie samo zdanie ma 57 proc. badanych. 30 proc. zaznaczyło z kolei odpowiedź "zły", a 9 proc. "przeciętny".

32 proc. badanych wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że Donald Tusk będzie "znakomitym" premierem, a 43 proc., że "dobrym". 15 proc. zaznaczyło odpowiedź "przeciętny", 1 proc. - "zły", a 5 proc. - "fatalny".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-2 grudnia 2023 roku metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na 1067 osobach.

Mateusz Morawiecki wygłosi exposé 11 grudnia

Premier Mateusz Morawiecki wygłosi swoje exposé w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10:00. Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. Morawiecki najprawdopodobniej nie uzyska więc wotum zaufania. Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad jego kandydaturą. - 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z propozycjami dla jego rządu. Znacie państwo okoliczności pracy tego rządu dzisiaj. Najlepiej, żeby wybór nowego premiera odbywał się w ten sam dzień, najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w godzinach nocnych. Jeśli obrady przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia - mówił kandydat większości sejmowej na premiera.