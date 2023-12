PiS rośnie w siłę. Duży wprost poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego [SONDAŻ]

Z grudniowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, który portal opublikował w piątek rano, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,2 proc. badanych. To wzrost poparcia o 3,9 pkt proc. w porównaniu z badaniem z listopada i jednocześnie spadek wobec wyników październikowych wyborów. Partia Kaczyńskiego dostała wówczas 35,38 proc. głosów.

REKLAMA

Zobacz wideo Skandaliczne zachowanie Czarnka. Wtargnął na mównicę i nie uszanował marszałkini Sejmu

Sondaż United Surveys: Rośnie poparcie dla KO, Lewica i Konfederacja słabną

Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 28,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,1 pkt proc. wobec badania z poprzedniego miesiąca. Trzecie miejsce (tak jak w wyborach z 15 października) przypada Trzeciej Drodze - ma 16 proc. poparcia, czyli więcej o 1,6 proc. Niewielki spadek zanotowała Lewica - jej poparcie zadeklarowało 10 proc. ankietowanych, więc o 0,4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Do Sejmu weszłaby również Konfederacja, którą popiera 7,7 proc. respondentów - to spadek o 1,4 pkt proc. Frekwencja wyniosłaby 65,7 proc. ankietowanych.

Z analizy portalu, którą przygotował prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że PiS zdobyłby 182 mandaty, zatem o 12 mniej niż w obecnej kadencji. Z kolei koalicja składająca się z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy mogłaby liczyć na 253 mandaty, czyli o 5 więcej niż po październikowych wyborach.

PKW: Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2023

We wtorek 17 października, dwa dni po przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych, Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki po podliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.,

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.,

Trzecia Droga - 14,40 proc.,

Lewica - 8,61 proc.,

Konfederacja - 7,16 proc.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 194 mandaty - to najwięcej ze wszystkich partii, jednak taki wynik nie pozwala formacji Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska dostała 157 mandatów. Trzecią Drogę w parlamencie reprezentuje 65 posłów, a Lewicę - 26 parlamentarzystów. Najmniej osób do Sejmu z partii, które przekroczyły próg wyborczy, wprowadziła Konfederacja. Ugrupowanie to dostało 18 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają łącznie 248 mandatów, co daje im większość. I to właśnie ta większość w tzw. drugim kroku konstytucyjnym w poniedziałek 11 grudnia najprawdopodobniej wybierze w Sejmie premiera. Kandydatem koalicji zawiązanej przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę, jest Donald Tusk, przewodniczący PO, były premier i były szef Rady Europejskiej.