Wybory kopertowe. Jacek Sasin cieszy się z powołania komisji śledczej. "I bardzo dobrze"

W czwartek Sejm jednomyślnie poparł powołanie sejmowej komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości i celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Za jej utworzeniem było 446 posłów, czyli wszyscy głosujący na sali plenarnej.

We wtorek powołanie składu sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

W skład komisji ma wejść 11 parlamentarzystów. Prezydium Sejmu określiło też podział miejsc: 4 stanowiska mają zająć posłowie Prawa i Sprawiedliwości, 3 - posłowie Koalicji Obywatelskiej, po jednym reprezentancie mają mieć pozostałe kluby parlamentarne: PSL-Trzecia Droga, Polska 2050-Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja.

Kluby mają czas na zgłoszenie kandydatur na członków komisji do piątku do godziny 14:00. Jeszcze tego samego dnia posłowie otrzymają listę kandydatur. Do godziny 14 w poniedziałek mogą oni zgłaszać zastrzeżenia do każdego z kandydatów, zmierzające do skreślenia ich z listy. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Prezydium Sejmu w czasie popołudniowej przerwy w obradach Sejmu 11 grudnia. W przypadku skreślenia kandydata z listy, termin na zgłoszenie następcy upłynie następnego dnia do godz. 10. Również i ci kandydaci mogą zostać skreśleni z listy w wyniku poselskich zastrzeżeń, które Prezydium Sejmu rozpatrzy jeszcze tego samego dnia. Finalne głosowanie nad składem pierwszej komisji śledczej Sejmu X kadencji ma się odbyć 12 grudnia po 15:00.

Jacek Sasin o powołaniu komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. "I bardzo dobrze"

Po głosowaniu nad powołaniem sejmowej komisji śledczej Jacek Sasin z PiS-u, były minister aktywów państwowych, który zgodnie z zapowiedziami większości sejmowej będzie jednym z pierwszych wezwanych przed komisję, deklarował, że bardzo cieszy go powołanie tego organu. - I bardzo dobrze. Na tej komisji pokażemy, jak Platforma torpedowała to, co w demokracji najważniejsze, czyli wybory głowy państwa - stwierdził Sasin, przypisując odpowiedzialność za zmarnowanie 70 mln zł ówczesnej opozycji.

Przypomnijmy, 10 maja 2020 roku miały odbyć się wybory prezydenckie. Zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową przeprowadzenie głosowania w lokalach było jednak niemożliwe. PiS za wszelką cenę chciał przeforsować wybory korespondencyjne. Przeciwna była opozycja, a także ówczesny koalicjant Jarosława Kaczyńskiego - Jarosław Gowin. W połowie kwietnia, mimo że wciąż nie została uchwalona ustawa dotycząca powszechnego głosowania korespondencyjnego, premier wydał dyspozycję, dzięki której Poczta Polska mogła rozpocząć przygotowania do wyborów. Ostatecznie głosowanie w maju nie odbyło się, ale na przygotowania wydano około 70 milionów złotych.

Awantura w Sejmie. "Czarnek musi, bo się udusi"

W czwartkowej debacie o powołaniu komisji śledczej jako pierwszy głos zabrał Przemysła Czarnek z PiS-u. - Rząd był odpowiedzialny i jako odpowiedzialny rząd nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, że nie będziemy mieć prezydenta ani daty wyborów - mówił. - Z chęcią w tej komisji wykażemy, kto doprowadził do sytuacji, w której blokowaliście państwo w jego obowiązkach, w przeprowadzeniu wyborów - stwierdził były szef MEiN i zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że zablokowali wybory korespondencyjne. Po Czarnku głos zabrał Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. - Przed chwilą wystąpiła tu ikona uczciwości III RP. To pan rozdawał wille - zwrócił się do byłego ministra edukacji. - Panie Czarnek: jesteśmy tutaj w drugim punkcie: rozliczymy zło. Pan Morawiecki ma odpowiedzialność i zostanie rozliczony za wyrzucenie 70 mln złotych na wybory kopertowe - mówił poseł KO. - Zachowywaliście się, jakbyście mieli rządzić wiecznie. Dzisiaj to "wiecznie" się kończy - dodał.

Po wypowiedzi Tomczyka Czarnek domagał się 30 sekund sprostowania. - Atak ad personam wymaga sprostowania - powiedział, po czym stanął na mównicy, mimo że wicemarszałkini nie udzieliła mu głosu i nie widziała powodów do sprostowania. Poseł PiS nie reagował na wezwania Doroty Niedzieli o podejście do niej, więc wicemarszałkini wyłączyła mu mikrofon. Czarnek przekrzykiwał polityczkę, po czym odwrócił się plecami i odszedł. - Recydywa podłości i bezczelności w wykonaniu Czarnka. To właśnie minister edukacji. "Bez żadnego trybu", Czarnek musi, bo się udusi - skomentował chwilę później poseł Michał Szczerba.