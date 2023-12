Wywołał zamieszanie w Sejmie, w piśmie do Hołowni przeprasza. "Nie jestem żadnym lobbystą"

- Gdy tylko pan marszałek zapytał mnie, czy jestem posłem, pokręciłem głową i wyszedłem. Nikt mnie nie zatrzymywał, nigdzie nie uciekałem - mówi w Gazeta.pl Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, były wiceminister administracji i cyfryzacji.

Nieproszony gość na Sali Posiedzeń. "Nie jestem żadnym lobbystą"

To właśnie Wójcik pojawił się wieczorem na Sali Posiedzeń Sejmu. Gdy marszałek Szymon Hołownia go dostrzegł, przerwał na moment obrady i zwrócił się do Straży Marszałkowskiej. - Przepraszam bardzo, czy pan, który stoi na końcu sali, jest parlamentarzystą? Chyba nie miałem okazji zapoznać się z panem posłem. Bardzo się cieszę, że jesteście państwo czujni. Przepraszam, pan jest parlamentarzystą czy nie? Rozumiem, że nie jest, to proszę opuścić salę - mówił. Na sali rozległy się okrzyki "lobbysta!". Hołownia przekazał, że obecność mężczyzny na sali wyjaśni Straż Marszałkowska. Po pewnym czasie do stołu marszałka pobiegł Mariusz Gosek, poseł Suwerennej Polski. - Ten pan, który tu stał, pan Marek Wójcik, jest zarejestrowany jako lobbysta. Pytam, co ten pan robił na tej sali? - mówił poseł.

Wójcik przyznaje, że nie powinien się znaleźć na Sali Posiedzeń. Jak relacjonuje w rozmowie z nami, natychmiast po incydencie na Sali Posiedzeń skontaktował się ze Strażą Marszałkowską, by wyjaśnić całą sytuację. - Wystosowałem pisemne przeprosiny, wyjaśniłem, że nie jestem żadnym lobbystą, nie widnieję w żadnym rejestrze, w Sejmie co roku jestem na kilkuset posiedzeniach komisji sejmowych - mówi. Podkreśla, że w parlamencie pojawia się często na posiedzeniach komisji jako sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak dodaje, w czwartek brał udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Samorządowego.

Pismo do marszałka Sejmu. "Przepraszam za zaistniałą sytuację"

Wójcik pokazał nam pismo, które skierował do marszałka Szymona Hołowni. "Wychodząc z budynku Sejmu (część AB), niepotrzebnie skróciłem sobie drogę do wyjścia na ulicę Górnośląską, przechodząc przez korytarz za salą plenarną i wszedłem na nią, chcąc pożegnać się z posłami. Nie jestem żadnym lobbystą i, co oczywiste, nie widnieję w rejestrze takowych. Od kilkudziesięciu lat uczestniczę natomiast w procesie legislacyjnym, biorąc rocznie udział nawet w kilkuset posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Nigdy z tego powodu nie było jakichkolwiek problemów" - pisze Wójcik. W piśmie także relacjonuje, że z własnej inicjatywy skontaktował się z komendantem Straży Marszałkowskiej. "Raz jeszcze przepraszam za zaistniałą sytuację i deklaruję w przyszłości drobiazgowe przestrzeganie zasad pobytu w budynkach parlamentu" - napisał.