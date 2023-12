Zmiany dotyczą m.in. procedury tzw. drugiego kroku, czyli wyboru sejmowego kandydata na szefa rządu, do którego może dojść już na początku przyszłego tygodnia. Zamiast dotychczasowego głosowania imiennego głosowanie ma się odbywać jak inne - przez podniesienie ręki i drogą elektroniczną. Ma to przyspieszyć wybór szefa rządu.

Druga zmiana ma - w założeniu autorów - usprawnić prace nad budżetem państwa w komisjach. Jeśli określona komisja nie przedstawi komisji finansów publicznych swojego stanowiska, nie wstrzyma to prac nad ustawą budżetową.

Sejm zmienił regulamin ws. wyboru premiera. Wcześniej skompromitował się poseł Kukiz'15

W czasie środowej dyskusji głos w sprawie zabrał Marek Jakubiak. - Art. 113, który definiuje sposób głosowania jako imienny, z istoty swojej jest głosowaniem tajnym. Państwo chcecie to zlikwidować. Pytanie, czy robicie to z premedytacją, czy będziecie zwalać na nowoczesność i łatwość głosowania. Coś mi się wydaje, że chcecie wiedzieć, jak kto głosował - powiedział poseł Kukiz'15. Ale nie było to jedyne wystąpienie parlamentarzysty w sprawie zmian regulaminu - później znowu wyszedł na mównicę.

- Pragnę zaznaczyć, że w zmianach regulaminu planujecie z art. 113 wyciąć punkt trzeci, który stanowi o tym, że wybory dokonuje się za pomocą głosowania imiennego, a więc tajnego, a wy chcecie ten punkt skreślić. To jest zamach na demokrację, tu nie ma żartów - stwierdził Marek Jakubiak. Wy dla swojego dobra i lenistwa chcecie skreślić jeden z ważniejszych punktów tego regulaminu: tajne głosowanie nad kandydaturą. Wy chcecie po prostu zajrzeć, żeby wiedzieć, kto jak głosował. Natomiast imienne głosowanie jest zawsze tajne. Douczyć się! - dodał.

Co ciekawe, nazwisko Marka Jakubiaka widnieje na liście posłów, którzy głosowali nad wotum zaufania dla Beaty Szydło w 2015 roku.

O co chodzi w głosowaniu imiennym? Tłumaczy to "Gazeta Wyborcza". "Tego rodzaju głosowanie oznacza konieczność ustawienia w Sejmie urny, a kolejni posłowie podchodzą do urny i wrzucają papierową kartę do głosowania (każda karta jest przez posła podpisana) za lub przeciw kandydaturze premiera" - czytamy.

W art. 113 regulaminu Sejmu podkreślono natomiast, że głosowanie jest jawne (nie tajne, jak twierdzi Jakubiak) i odbywa się przez:

Podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, Użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła (głosowanie imienne). W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Marszałek Sejmu może zarządzić głosowanie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy.

