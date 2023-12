"Nikt nie zrobił więcej dla dzieci niż Ziobro". Wybrano przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Adwokatka Karolina Bućko została wybrana na przewodniczącą państwowej komisji ds. pedofilii. W sprawie wyboru głosowało 439 posłów. Za kandydaturą Bućko opowiedziało się 244 parlamentarzystów, a przeciwko 192. Przeciwnych było 176 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz 16 przedstawicieli Konfederacji. W głosowaniu wstrzymało się trzech posłów.

Debata na temat komisji ds. pedofilii. "Proszę nie manipulować i nie kłamać"

Kandydatura członkini państwowej komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnego małoletnich poniżej lat 15 została przedstawiona przez Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu i polityka Lewicy.

- Pamiętam, jak Ziobro wrzucił tutaj pod obrady powstanie tej komisji. Pamiętam, jak Ziobro wysłał specjalny dokument do prokuratur regionalnych, by księży traktować inaczej niż innych pedofilów. Bardzo się cieszę, że mamy kandydatkę na przewodniczącą. Od wielu miesięcy ta komisja nie działa, bo zmieniliście zapisy ustawy tak, by Błażej Kmieciak nie mógł wykonywać swojej pracy. A wykonywał ją bardzo dobrze, za co mu dziękuję - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Hołownia poprosił, by powstrzymać emocje.

- Proszę nie manipulować i nie kłamać. Nikt nie zrobił więcej dla ochrony dzieci niż Zbigniew Ziobro. Dzięki nam są rejestry pedofilów - powiedział Michał Wójcik do Joanny Scheuring-Wielgus. - Jeśli chodzi o przestępstwa na szkodę dzieci, to myśmy przygotowali propozycje. Proszę nie kłamać. Mówimy o tak poważnej sprawie, nie powinno być polityki - kontynuował. - Minister Ziobro zrobił wiele dla Pegasusa, który kupił z pieniędzy, które powinny iść dla ofiar pedofili - skomentowała Scheuring-Wielgus. Szymon Hołownia upomniał posłankę. - To nie jest na temat. Do rzeczy - powiedział.

Przypomnijmy, 15 września 2017 roku wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej rozpatrywany był przez sejmową komisję finansów publicznych. Posiedzenie w tej sprawie prowadził wówczas poseł PiS Jacek Sasin. Wprowadzone w jego ramach zmiany pozwoliły CBA przeznaczyć 25 mln zł na zakup systemu Pegasus.

Sejm wybrał przewodniczącą państwowej komisji ds. pedofilii. Kim jest Karolina Bućko?

Karolina Bućko ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację komorniczą, prokuratorską i adwokacką. W 2005 roku została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi własną praktykę adwokacką. Od 2018 roku jest mediatorką przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

- W swojej pracy jako adwokatka była pełnomocniczką osób pokrzywdzonych i pełnomocniczką oskarżycieli posiłkowych w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W tym z przestępstwami o charakterze seksualnym wobec osób małoletnich poniżej 15. roku życia - przedstawiał jej działalność wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Bućko jest ekspertką w prawnych aspektach przemocy domowej. Była prelegentką szkoleń poświęconych temu zagadnieniu organizowanych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej. Była ponadto jedną z inicjatorek powstania projektu ustawy o komisji prawdy i zadośćuczynienia w sprawach związanych z zachowaniem o charakterze pedofilskim osób duchowych.