Starcie posłów PiS i Polski 2050. Hennig-Kloska grozi sądem, Buda znów ją obraża

Waldemar Buda 6 grudnia stwierdził, że Paulina Hennig-Kloska to "Rywin w spódnicy". Posłanka Polski 2050 powiedziała, że złoży do sądu pozew o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli polityk PiS jej nie przeprosi. Buda w ironiczny sposób odniósł się do tych gróźb.

Starcie posłów. Waldemar Buda o Hennig-Klosce: To jest Rywin w spodniach tej kadencji

7 grudnia Buda podtrzymał swoje słowa z poprzedniego dnia. - Rzeczywiście, muszę przeprosić. Widzę, że pani poseł dzisiaj w spodniach, więc to jest Rywin w spodniach tej kadencji - powiedział do Hennig-Kloski. Dodał, że "ostatni tydzień w tym parlamencie to będzie historia największego przekrętu legislacyjnego, jakiego chciała dokonać opozycja od lat 90.".

- Rywin chciał wpisać do ustawy dwa słowa, a wy kilkadziesiąt. Tym się od niego różnicie. Chcieliście albo wywłaszczać, albo stawiać wiatraki 300 metrów od zabudowań, wzburzyła się cała Polska. Wycofaliście się z tego, został projekt dotyczący mrożenia cen energii. Rządowy projekt już działał, był dobrze przygotowany. Wasz projekt nie uwzględnia podstawowego elementu, nie dotyczy przedsiębiorców. Wycofajcie się z tego projektu, poprzyjcie ten rządowy - apelował Buda do posłów opozycji.

Morawiecki atakował posłankę Polski 2050. Hennig-Kloska o Budzie: Ma kilka dni na przeproszenie

Hennig-Kloska stwierdziła, że Waldemar Buda "ma kilka dni na przeproszenie albo wyjaśnimy kwestię nazywania mnie 'Rywinem w spódnicy' w sądzie". - Będę dochodziła swoich praw - podkreśliła. Posłankę Polski 2050 zaatakował nie tylko Buda, ale też Mateusz Morawiecki. - Zadam pytanie: jak sądzicie państwo, prezesem ilu spółek jest były lub niedawny asystent poseł Hennig-Kloski? Podpowiem: kilkudziesięciu spółek energetycznych i wiatrowych - mówił premier.