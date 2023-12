PiS zastawiło pułapki na nowy rząd Tuska. Chodzi m.in. o TVP i Glapińskiego

Mateusz Morawiecki poinformował, że swoje exposé wygłosi w najbliższy poniedziałek. Najprawdopodobniej nie uzyska on jednak wotum zaufania, bowiem Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. To oznacza, że już za kilka dni Polska może mieć nowy rząd i nowego premiera. Według ustaleń opozycji ma nim zostać Donald Tusk.

PiS zastawiło pułapki na nowy rząd. Wśród nich m.in. kwestia TVP i Glapiński

Politycy PiS zastawili na rząd Donalda Tuska sporo pułapek - informuje Interia. W czasie nieoficjalnych rozmów mają mówić wprost, że o to właśnie miało chodzić w przedłużaniu do maksimum procesu przekazania władzy. Jedną z takich kwestii jest TVP. Opozycja podkreśla, że chce zrobić porządek z telewizją publiczną, która - według nich - przez osiem ostatnich lat była medium rządowym. Pomysłów na to nie brakuje, jednak - co podkreśla Interia - PiS zawczasu się przygotował na część z nich. Jeszcze jako minister kultury Piotr Gliński wysłał do Rady Mediów Narodowych wniosek o zmianę statutów spółek: TVP, Polskiego Radia i PAP. RMN wyraziła zgodę na te zmiany. Teraz Krajowy Rejestr Sądowy musi zatwierdzić wnioski, zanim nowy minister kultury je wycofa.

Kolejna kwestia to postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Tego chce obecna opozycja. Dlatego już teraz pierwsza wiceprezeska Narodowego Banku Polskiego i najbliższa współpracowniczka prezesa Marta Kightley wysłała pisma do czołowych instytucji finansowych świata (Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego) z prośbą o wstawiennictwo i interwencję. Na razie odpowiedziała jedynie ta ostatnia instytucja, która podkreśliła, że Glapiński może zwrócić się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli większość parlamentarna zechce postawić go przed TS. Ale o prezesa NBP walczy też PiS. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją przepisów o postawieniu prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu. Nie wiadomo jednak, czy TK w ogóle się zbierze, żeby orzec w tej sprawie. Od miesięcy bowiem jest sparaliżowany wewnętrznymi konfliktami.

Interia: Pułapki czyhają na Donalda Tuska i jego gabinet

Trzecia sprawa, o której pisze Interia, to ustawa wiatrakowa, która wywołała sporo kontrowersji. Mimo że opozycja postanowiła projekt zmienić, to Krzysztof Szczucki, Joanna Lichocka, Jacek Ozdoba i Janusz Kowalski złożyli zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Warszawska Prokuratura Okręgowa ekspresowo zdecydowała o wszczęciu śledztwa.

"Jedną z poważniejszych pułapek, które już na samym początku po przejęciu władzy czyhają na nową ekipę rządzącą, jest kwestia przyjęcia budżetu na 2024 rok. Wszystko z powodu prawnego dylematu dotyczącego tego, czy ustawa budżetowa podlega sejmowej zasadzie dyskontynuacji" - pisze Łukasz Rogojsz z Interii. Zgodnie z konstytucją projekt budżetu powinien trafić na biurko prezydenta maksymalnie cztery miesiące po złożeniu w Sejmie. Termin projektu rządu PiS mija 29 stycznia. To oznacza, że rząd Donalda Tuska miałby zaledwie miesiąc na przegłosowanie budżetu, a warto zaznaczyć, że w tym czasie są święta i Nowy Rok. Co jeśli tak się nie stanie? W ciągu 14 dni Andrzej Duda mógłby zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Ostatnia sprawa to wakacje kredytowe i ceny energii. PiS złożyło w Sejmie kilka ustaw. Mogło to zrobić wcześniej, jednak teraz - podkreśla Interia - stawia większość pod ścianą. Teraz partia jeszcze rządząca wykorzystuje np. fakt, że projekt opozycji ws. cen energii zakłada obniżkę cen tylko do połowy roku, a projekt rządowy regulował tę kwestię na cały 2024 rok.

