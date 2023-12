Żona zatrzymanego byłego polityka PiS: To, co zrobiono mojemu mężowi, to po prostu patologia

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Adama G., byłego posła i senatora Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceministra energii pod zarzutem korupcji. Adam G. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zatrzymanie byłego posła PiS. "Czuję wściekłość, bezsilność, smutek"

- Jestem zaszokowana tym, co się stało, czuję wściekłość, bezsilność, smutek. Jestem zdruzgotana tym, jak w majestacie prawa, używając służb, Pegasusów i naciąganych dowodów można komuś łamać życie. I to w ramach walki politycznej, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wierzę, że niezawisły sąd odsieje fakty od pomówień - powiedziała w Onecie wa Gawęda, była senatorka Prawa i Sprawiedliwości oraz żona zatrzymanego polityka. - Mam też nadzieje, że ci, którzy za tym stoją, nie pozostaną bezkarni. Jako chrześcijanka nie powinnam tak mówić, ale mam nadzieje, że to zło, które zrobiono Adamowi, wróci do nich, do mocodawców i wykonawców. Przyznaję, długo wierzyłam w sprawiedliwość, ale uważam, że to, co zrobiono mojemu mężowi to po prostu patologia, szyderstwo - dodała.

Trwa śledztwo w sprawie przyjęcia przez byłego polityka korzyści majątkowej w wysokości 170 tysięcy złotych, a także podżegania i pomocnictwa do wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz stosowania fałszywej dokumentacji. Adamowi G. grozi 8 lat pozbawienia wolności. "Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Adama G. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zdecydował o tymczasowym areszcie podejrzanego. Wobec Jarosława K. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze" - czytamy w komunikacie prokuratury.