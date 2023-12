Zniesławił prokuratora, został skazany. Andrzej Duda ułaskawił prawicowego dziennikarza

5 grudnia na stronie prezydenta pojawiła się informacja, że Andrzej Duda pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratora generalnego w sprawie zastosowania prawa łaski. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ustaliło, że Duda ułaskawił prawicowego dziennikarza Jerzego Jachowicza, związanego między innymi z "Gazetą Polską Codziennie" oraz tygodnikiem "Sieci". Jachowicz współpracował również z portalem wPolityce.pl. Dziennikarz udzielił wspomnianemu serwisowi wypowiedzi, za którą został prawomocnie skazany.

Jerzy Jachowicz ułaskawiony przez prezydenta. Andrzej Duda uzasadnił swoją decyzję

W komunikacie o zastosowaniu prawa łaski wytłumaczono, dlaczego Andrzej Duda przychylił się do wniosku prokuratora generalnego. "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu, wykonanie części zobowiązań finansowych wynikających z wyroku oraz wiek osoby skazanej" - przekazano.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, prawomocny wyrok w sprawie Jerzego Jachowicza zapadł w styczniu tego roku. Sąd nałożył na 85-letniego dziennikarza karę tysiąca złotych grzywny. Zobowiązał go również do przekazania trzech tysięcy złotych na cel charytatywny. Jachowicz musiał też zapłacić łącznie 3,9 tys. zł w ramach zwrotu kosztów postępowania dla prokuratora, który wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko publicyście.

Jachowicza skazano za wypowiedź o "preparowaniu" wniosków ws. Macierewicza i Kamińskiego

W 2017 na kanale YouTube portalu wPolityce.pl opublikowano wypowiedź Jerzego Jachowicza, która dotyczyła między innymi jednego z członków stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokuratora Dariusza Korneluka. Dziennikarz powiedział, że gdy Korneluk pełnił w Warszawie funkcję prokuratora apelacyjnego, "preparował" wnioski o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Sąd uznał, że Jachowicz zniesławił w ten sposób prokuratora.