W porządku obrad Sejmu na 7 grudnia zaplanowano sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Nie obyło się bez głośnych dyskusji. - Wiele się od nas nauczyliście. Nauczyliśmy was czterech zwrotek hymnu, nie mieliście pojęcia, że one w ogóle istnieją. Nie mieliście pojęcia, jakie imię żeńskie występuje w hymnie - stwierdził Przemysław Czarnek. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus wypunktowała słowa byłego ministra edukacji.

Zobacz wideo "Uczcie Kaczyńskiego śpiewać hymn!". Scheuring-Wielgus wypunktowała Czarnka i przytoczyła popularną wpadkę Kaczyńskiego

Scheuring-Wielgus do Czarnka: "Wy nas uczycie, jak śpiewać hymn?". I przypomniała wpadki Kaczyńskiego

Pół godziny później na mównicę sejmową weszła Joanna Scheuring-Wielgus i nie omieszkała odnieść się do słów Przemysława Czarnka. Posłanka Lewicy nie kryła oburzenia jego stwierdzeniem o nauce hymnu. - Szanowny panie Czarnek, wy pokazaliście, jak wykorzystuje się demokrację do własnych, partykularnych, partyjnych celów. Pan będzie nam tu mówił, że wy nas uczycie, jak śpiewać hymn? - zwróciła się do byłego ministra edukacji.

Dalej odniosła się do wpadek Jarosława Kaczyńskiego, któremu kilka razy zdarzyło się pomylić tekst polskiego hymnu. - Niech pan zwróci się do swojego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego. Kilkukrotnie pomylił się, śpiewając hymn. Pamięta pan, jak powiedział zamiast "kiedy my żyjemy", to "póki my żyjemy"? Albo jak śpiewał zamiast "z ziemi włoskiej do Polski", to "z ziemi polskiej do wolski". Uczcie Kaczyńskiego, jak dobrze śpiewać hymn, a nie nas - mówiła posłanka Nowej Lewicy. Faktycznie pierwsza sytuacja miała miejsce w lipcu 2021 roku, kiedy podczas spotkania Rady Politycznej PiS Kaczyński zaintonował a capella hymn. Druga z opisanych wpadek jest znacznie starsza, bo z 2006 roku.

Scheuring-Wielgus punktuje Czarnka. "Polska nie jest własnością PiS-u"

- Nauczyliśmy was, że na manifestacjach i zgromadzeniach trzymamy flagi Polski, nie tęczówki, nie jakieś inne, tylko Polski. Chodzicie teraz z flagami Polski dumnie, brawo, druga lekcja odrobiona - mówił Czarnek w swojej pierwszej wypowiedzi. Również te słowa skomentowała przedstawicielka Lewicy. - Powiedział pan o tym, że uczycie nas noszenia biało-czerwonych flag. Polska nie jest własnością PiS-u. Polska jest wszystkich Polek i Polaków, wszystkich, jak tutaj siedzimy. Ja rozumiem, że ma pan obsesję na punkcie flagi tęczowej. Tęcza jest symbolem miłości i równości - odpowiedziała.

Scheurig-Wielgus odniosła się też do sytuacji, jak środowisko prawicowe potraktowało flagę Unii Europejskiej, chociażby podczas Marszu Niepodległości w 2018 roku. - To wy paliliście flagę Unii Europejskiej, ale nie macie żadnej krępacji, żadnego obciachu, żeby kasę z Unii Europejskiej brać. Mówię o pana kumplach, którzy zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego - mówiła posłanka Lewicy.