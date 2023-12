Marszałek Szymon Hołownia przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że chce wprowadzić zmiany w prowadzeniu obrad. Powiedział również, jak wygląda teraz jego współpraca z Donaldem Tuskiem.

- Ani Donald Tusk nie jest krokodylem, ani ja sałatką z tuńczyka. Mamy robotę do zrobienia. Mamy zespół - tak lider Polski 2050 Szymon Hołownia odpowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" na pytanie, czy nie obawia się, że jego ugrupowanie będzie kolejną polityczną przystawką Platformy Obywatelskiej. - Nasza czwórka, liderów większości demokratycznej, to nie jest grono gruchających do siebie z miłością i czułością gołąbków. Na naszych spotkaniach bywa gorąco - ujawnił.

Szymon Hołownia stwierdził, że chciałby, aby emocje w Sejmie nie eskalowały bardziej, niż obecnie. - Nie mówię, że obca jest mi czasem złośliwość czy gry retoryczne, one są też wpisane w parlamentaryzm, ale bardzo bym chciał obniżyć choć trochę poziom sejmowych emocji i zobaczyć, czy to coś zmieni - powiedział marszałek Sejmu. - Chciałbym, żeby Sejm nie był sceną dla pogardy, pozostając sceną dla sporów.

Marszałek Sejmu przekazał, że zamierza rozpocząć zmiany od sposobu prowadzenia obrad. - Wraz z wicemarszałkami będziemy próbowali oczywiście, o ile posłowie pozwolą, raczej tonować niż zaostrzać debatę. Regulamin Sejmu zaś trzeba po prostu stosować - powiedział Szymon Hołownia. Zwrócił uwagę, że na początku obrad posłowie zgłaszają tzw. wnioski formalne, które w rzeczywistości okazują się oświadczeniami w imieniu klubów dotyczącymi bieżących tematów i często stają się okazją do "ostrej minidebaty". - Zastanawiałem się, czy nie lepiej dać po prostu klubom i kołu codziennie więcej czasu na regularne oświadczenia w sprawach bieżących, tak żeby każdy mógł powiedzieć, co klubowi leży na wątrobie, i nie stawać na rzęsach, udając, że składa formalny wniosek - stwierdził marszałek.

Zachowanie niektórych posłów ma przybierać agresywne formy, na które są przewidziane konkretne rozwiązania. - Niektórzy posłowie z prawej strony sali grożą mi już w rozmowach - wyjawił Szymon Hołownia. Marszałek zapowiedział, że postara się "chłodzić" salę przerwą lub rozmową z Konwentem Seniorów. Ostatecznymi rozwiązaniami mają być wykluczenia z obrad i kary finansowe.

Marszałek został zapytany, czy Jarosław Kaczyński zostanie zaproszony na dywanik w przypadku naruszania regulaminu. - Tak, oczywiście. Poproszę go, jeżeli będzie to konieczne, ale na razie współpraca akurat z posłem Kaczyńskim przebiega bez zarzutu - stwierdził Szymon Hołownia.