Podczas czwartkowego (7 grudnia) posiedzenia Sejmu posłowie zajmowali się sprawą powołania komisji śledczej do zbadania sprawy tzw. wyborów kopertowych w 2020 r. podczas pandemii. Poseł Przemysław Czarnek z PiS deklarował, że partia popiera projekt i bronił Prawa i Sprawiedliwości. - Rząd był odpowiedzialny i jako odpowiedzialny rząd nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, że nie będziemy mieć prezydenta ani daty wyborów - mówił. - Z chęcią w tej komisji wykażemy, kto doprowadził do sytuacji, w której blokowaliście państwo w jego obowiązkach, w przeprowadzeniu wyborów - oświadczył Czarnek i zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że "zablokowali wybory korespondencyjne".

Sejm. Przemysław Czarnek i Katarzyna Sójka za tabletem wyświetlającym "wywaliłam wybory majowe"

Po chwili poseł Dariusz Stefaniuk z PiS postawił tablet tuż przed swoimi partyjnymi kolegami Przemysławem Czarnkiem i Katarzyną Sójką. Wyświetlał on napis "wywaliłam wybory majowe" - M. Kidawa-Błońska. Najprawdopodobniej nawiązywał on do słów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która w 2020 roku mówiła w jednym z wywiadów o wyborach kopertowych, które miały się odbyć miesiąc wcześniej, ale do nich nie doszło. Polityczka przychylnie wypowiadała się też w sprawie kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta.

- Będę bardzo dumna, jeżeli Rafał wygra i będę mogła powiedzieć, że miałam w tym swój udział, bo wywaliłam wybory majowe, doprowadziłam do nowego otwarcia i jestem skoncentrowana, żeby Rafał wygrał - powiedziała wówczas Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityczka stwierdziła, że pełnienie funkcji przez Andrzeja Dudę jest "kompromitacją dla naszego kraju".

To nie pierwszy raz, gdy posłowie PiS ściągają na siebie uwagę przy pomocy tabletów i prezentowanych na nich zdjęć. Taka sytuacja miała też miejsce pod koniec listopada. Dariusz Matecki z PiS krążył wówczas po sali ze zdjęciem Donalda Tuska z Władimirem Putinem podczas spotkania w 2009 roku z okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Małgorzata Kidawa-Błońska nie chciała brać udziału w "usłudze pocztowej"

Małgorzata Kidawa-Błońska była kandydatką Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, ówczesna posłanka pod koniec kwietnia zapowiadała, że nie weźmie w nich udziału, jeśli zostaną przeprowadzone w formie korespondencyjnej. - W wyborach korespondencyjnych robionych w taki sposób, jak przygotowało to PiS - czyli nie w wyborach, tylko w usłudze pocztowej - w maju, kiedy rośnie liczba zakażonych, udziału nie wezmę - mówiła. Zwracała uwagę na zagrożenia (podobnie jak środowiska prawnicze) i zapowiadała, że będzie przekonywać Polaków, że wybory nie powinny odbywać się w formie korespondencyjnej. Opozycja apelowała też do samorządów, by te nie przeprowadzały wyborów, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwość przyjęło narrację, że to opozycja jest winna, że wybory się nie odbyły, a wszelkie ostrzeżenia, "są dyktowane polityką". Platformie Obywatelskiej zarzucała natomiast, że "zaatakowała" partię rządzącą, by wymienić kandydata na prezydenta (wycofała się Kidawa-Błońska, wystartował zamiast niej Rafał Trzaskowski).

Wybory kopertowe. O co chodzi?

Koniec pierwszej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy przypadał na 6 sierpnia 2020 roku. Dlatego marszałkini Sejmu Elżbieta Witek 5 lutego 2020 roku wyznaczyła termin wyborów prezydenckich na 10 maja 2020 roku. Eksperci z otoczenia Jarosława Gowina przekonywali, że w obliczu pandemii COVID-19 wybory w normalnym trybie doprowadzą do gwałtownego nasilenia się zakażeń (obowiązywał stan epidemii i ustawa z 2 marca o zapobieganiu zachorowaniom i zwalczaniu skutków epidemii). Przypomnijmy, epidemia wówczas szalała, a szczepionki były niedostępne. Stronę Gowina początkowo trzymali premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Morawiecki zmienił jednak zdanie pod wpływem prezesa PiS, co wynika z ujawnionego przez media liście Gowina do członków Porozumienia. Niedługo później zdanie zmienił też Szumowski.

Adam Bielan (wówczas jeszcze współpracownik Gowina i wiceprezes Porozumienia) zaproponował wybory kopertowe. Zarówno Morawiecki, jak i Szumowski zaakceptowali pomysł. Politycy PiS wymyślili, że wszystko zorganizuje Poczta Polska, a nie Państwowa Komisja Wyborcza (jedyna, która ma takie uprawnienia), a urn wyborczych będzie strzegło wojsko. Gowin i jego ludzie przekonywali, że organizacja wyborów kopertowych będzie bezprawna, a Sąd Najwyższy może stwierdzić ich nieważność, wszystko skończy się skandalem, a w konsekwencji - podważeniem mandatu wybranego w wyborach kopertowych prezydenta.

Partia Jarosława Gowina upadła, a byli posłowie Porozumienia poparli wybory kopertowe. W Zjednoczonej Prawicy doszło do rozłamu, a Jarosławowi Kaczyńskiego groził upadek kontrolowanego przez niego rządu, bo Gowin w kulminacyjnym momencie sporu zagroził, że jeśli wybory kopertowe zostaną przeforsowane, to on odejdzie z koalicji. Ostatecznie wybory prezydenckie zostały przesunięte na lato.

6 maja 2020 roku doszło do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. We wspólnym oświadczeniu napisali, że w związku "z odrzuceniem przez opozycję wszystkich konstruktywnych propozycji umożliwiających przeprowadzenie tegorocznych wyborów prezydenckich w terminie konstytucyjnym (…) po upływie terminu 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie".