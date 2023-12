Awantura w Sejmie. Wicemarszałkini wyłączyła Czarnkowi mikrofon. "Recydywa podłości i bezczelności"

W Sejmie trwa kolejny dzień pierwszego posiedzenia. Wicemarszałkini Dorota Niedziela w czwartek 7 grudnia otworzyła dyskusję nad powołaniem komisji śledczej. Jako pierwszy głos w Sejmie zabrał Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk na początku wystąpienia powiedział, że Prawo i Sprawiedliwości popiera projekt uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej do zbadania tzw. wyborów kopertowych.

Czarnek bronił PiS. "Rząd był odpowiedzialny"

- Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w lutym 2020 roku zarządziła wybory prezydenckie na 10 maja 2020 roku, realizując swój obowiązek, nie prawo, ale obowiązek konstytucyjny - podkreślał. - Rząd był odpowiedzialny i jako odpowiedzialny rząd nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, że nie będziemy mieć prezydenta ani daty wyborów - kontynuował. - Z chęcią w tej komisji wykażemy, kto doprowadził do sytuacji, w której blokowaliście państwo w jego obowiązkach, w przeprowadzeniu wyborów - stwierdził i zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że zablokowali wybory korespondencyjne.

Czarnek zakpił też z partii Szymona Hołowni. - Panie marszałku Hołownia, tak - my przegotowywaliśmy projekty ustaw. Pan jest szefem klubu, który ma 33 posłów, mieścicie się w niewielkim autokarze i jeszcze zostają wolne miejsca. Ja pytam: kto przygotował ustawę wiatrakową? Kto stał za ustawą, która odpowiada za straty Orlenu - jednego dnia 5,5 miliarda złotych? - kontynuował. - Co chcecie badać? - mówił. Argumentował, że bezcelowe wydanie środków na wybory to wina opozycji, bo to ona - jak stwierdził - zablokowała wybory korespondencyjne.

Awantura w Sejmie. "Zachowywaliście się, jakbyście mieli rządzić wiecznie"

Po Czarnku głos zabrał Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. - Przed chwilą wystąpiła tu ikona uczciwości III RP. To pan rozdawał wille - mówił. - Panie Czarnek: jesteśmy tutaj w drugim punkcie: rozliczymy zło. Pan Morawiecki ma odpowiedzialność i zostanie rozliczony za wyrzucenie 70 mld złotych na wybory kopertowe - mówił. - Zachowywaliście się, jakbyście mieli rządzić wiecznie. Dzisiaj to "wiecznie" się kończy - dodał.

Po wypowiedzi Tomczyka Czarnek domagał się 30 sekund sprostowania. - Atak ad personam wymaga sprostowania - powiedział, po czym stanął na mównicy, mimo że wicemarszałkini nie udzieliła mu głosu i nie widziała powodów do sprostowania. Poseł PiS nie reagował na wezwania Doroty Niedzieli o podejście do niej, więc wicemarszałkini wyłączyła mu mikrofon. Czarnek przekrzykiwał polityczkę, po czym odwrócił się plecami i odszedł. - Recydywa podłości i bezczelności w wykonaniu Czarnka. To właśnie minister edukacji. "Bez żadnego trybu", Czarnek musi, bo się udusi - skomentował chwilę później poseł Michał Szczerba.