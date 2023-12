Jak zmienić kamery na transmisji z Sejmu? Można to zrobić samemu, ale nie wszędzie

Kiedy 13 listopada zaczynało się I posiedzenie Sejmu X kadencji, nikt jeszcze się nie spodziewał, że dziesiątki tysięcy internautów będzie je oglądało na żywo. Jest to szczególnie widoczne na YouTubie, gdzie spotkania posłów osiągają od 670 tys. do nawet 920 tys. wyświetleń. Wiążę się to także z przyrostem subskrypcji sejmowego kanału. Obecnie jest to już 420 tys. osób. Jednak transmisje są dostępne także na oficjalnej stronie Sejmu. Tamtejszy odtwarzacz gwarantuje dużo więcej opcji, w tym zmianę kamer.

Jak przełączyć kamery w transmisji z Sejmu? Instrukcja

Oficjalna strona Sejmu udostępnia możliwość śledzenia transmisji z posiedzeń. Wyglądają one jednak nieco inaczej niż te na YouTubie. Po pierwsze nie ma możliwości zamieszczania komentarzy. Zamiast tego użytkownicy mogą korzystać z takich opcji jak: przełączanie kamer, wybór wypowiedzi konkretnych posłów czy śledzenie porządku obrad. Najwięcej zainteresowania wzbudza jednak pierwsza z nich.

Na sejmowej stronie internetowej, aby przełączyć widok kamery, wystarczy najechać kursorem na odtwarzacz. Wówczas pojawi się pasek z ikonkami kamer wraz z ich numerami. Należy po prostu wybrać tę, która nas interesuje. Łącznie jest ich cztery. Trzy pierwsze pokazują obrady z innego kąta. Natomiast ostatnia prezentuje ekran z kolejnością wypowiedzi.

Rekordowa popularność kanału sejmowego. Będą transmisje w... kinie

Warszawska Kinoteka wyszła z pomysłem, aby transmitować obrady w Sejmie na dużym ekranie. - Mamy jak najlepsze intencje. Chcemy w ten sposób realizować prawo obywatelek i obywateli do informacji, chcemy popularyzować wiedzę o funkcjonowaniu najważniejszych dla państwa instytucji, chcemy pielęgnować bardzo obywatelskie zachowania. Nie ukrywamy, że ważny jest też dla nas element jednoczący: to, że ludzie będą razem oglądać obrady tak istotnego dla ich codziennego życia organu władzy - mówiła Wirtualnej Polsce Karolina Fornal z działu marketingu i dystrybucji. Wydarzenie zaplanowano na 11 grudnia. To tego dnia ma odbyć się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Przedstawicielka kina zapowiedziała, że jeśli zainteresowanie taką wersją obrad się utrzyma, to podobne seanse mogą pojawiać się także w przyszłości.