Poseł KO odpowiada posłowi PiS. "Pomyliła się panu miłość do Polski z miłością do kasy"

Posłowie Jakub Rutnicki z KO oraz Marcin Horała z PiS-u dyskutowali o miłości do Polski na antenie Polsat News w programie "Debata dnia". Zdaniem posła PiS premier Mateusz Morawiecki ma nikłe szanse na uzyskanie poparcia dla swojego rządu, jednak ciągle jeszcze jest na to nadzieja. Na czym tę nadzieję opiera - nie wiadomo.

Poseł PiS o powołaniu rządu Donalda Tuska. "Coś strasznego"

6 grudnia gośćmi "Debaty dnia" byli posłowie Marcin Horała (PiS), Jakub Rutnicki (KO) oraz Bartosz Romowicz (Polska 2050), którzy rozmawiali o możliwym stworzeniu rządu przez Donalda Tuska, a także opóźnianiu przez partię rządzącą dojścia dotychczasowej opozycji do władzy. - Kochamy Polskę, a gdy komuś, kogo się kocha, grozi coś strasznego, a czymś takim jest rząd Tuska, to wykorzystuje się każdą okazję, każdą nadzieję, nawet niewielką, żeby od tej katastrofy uciec - powiedział Marcin Horała (PiS).

- Nie chodzi o to, żeby wykorzystać każdą możliwą szansę, żeby ten rząd nie powstał, a żeby przedstawić taką ofertę, która zdobędzie większość w Sejmie, co jest niezwykle trudne, mało prawdopodobne, ale każdej szansy należy spróbować i ją wykorzystać. Oferta dla posłów, zwłaszcza Trzeciej Dogi, Lewicy, jest taka, że mówimy "tak, możemy razem zrealizować wasze postulaty programowe". Ale to jest ich decyzja, czy wolą być ze swoim elektoratem, czy z Tuskiem - dodał Horała.

Z odpowiedzią Horale nie czekał poseł KO Jakub Rutnicki. - Pomyliła się panu posłowi miłość do Polski z miłością do kasy, bo po prostu tylko i wyłącznie po to to robicie. (...). 11,5 miliona powiedziało koniec takiemu nepotyzmowi. (...) Na szczęście w poniedziałek PiS-owska szopka się zakończy - powiedział Rutnicki (KO).

Sejm wybierze nowego premiera i rząd. Zdecyduje większość

Przypomnijmy, 11 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić wtedy expose i poprosić posłów o wotum zaufania dla swojego rządu. Jeśli nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów, wówczas - zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

- Premier Morawiecki zapewnił mnie, że nie zamierza przemawiać dłużej niż godzinę, później szykuje się debata. Ona może trwać trzy lub cztery godziny. W godzinach popołudniowych Sejm zagłosuje ws. wotum dla rządu. Jeśli nie uzyska wystarczającej liczby głosów, to ja zarządzę przerwę i przejdziemy do drugiego kroku: powoływania rządu - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.