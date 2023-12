W programie "Gość Wydarzeń" Polsat News posłowie Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej oraz Przemysław Wipler z Konfederacji rozmawiali z Bogdanem Rymanowskim o wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2025 roku. Politycy typowali, kto według nich może kandydować na stanowisko prezydenta i zastąpić Andrzeja Dudę.

Wybory prezydenckie 2025. Kto będzie kandydatem opozycji na prezydenta?

Polityk Konfederacji Przemysław Wipler nie miał wątpliwości: - Jestem głęboko przekonany, że to Tusk będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta - stwierdził na antenie Polsat News. Dodał, że jego rywalem może być obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Daje sobie lepiej radę niż wtedy, gdy marszałkami byli Ewa Kopacz, czy Radosław Sikorski. Bardzo doceniam. Widać, że prowadzi również swoją kampanię prezydencką. Marszałek Sejmu nieoficjalnie będzie kandydatem za dwa lata - stwierdził Wipler.

Z kolei poseł Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że kandydatem na prezydenta może być inny polityk, jednak uznał taką dyskusję "za zbyt wczesną". - Przypuszczam, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem. Donald Tusk oficjalnie mówił o Rafale Trzaskowskim jak o kandydacie na prezydenta - skomentował Witczak. - Jest osobą, która uzyskała po stronie partii demokratycznych największy mandat społeczny - ponad 10 milionów w kategoriach potencjału osobistego. Cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym i na pewno mamy bardzo silnego kandydata na prezydenta - dodał.



- Myślę, że dla Rafała Trzaskowskiego będzie inny pomysł - mówił Wipler. - Jestem głęboko przekonany, że bardzo ważnym celem Donalda Tuska będzie kandydatura na prezydenta. To są sprawy wewnętrzne Platformy Obywatelskiej.

Kiedy powołanie nowego rządu? Sejm podejmie decyzję 11 grudnia

Zanim jednak nadejdą wybory prezydenckie, w Sejmie lada dzień zapadną decyzje dotyczące powołania nowego rządu. Przypomnijmy, 11 grudnia o godz. 10.00 premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić w Sejmie expose i poprosić posłów o wotum zaufania dla rządu, który wybrał dwa tygodnie temu. Jeśli nie uzyska wymaganej, bezwzględnej większości głosów, wówczas - zgodnie z konstytucją - powołanie rządu przechodzi na Sejm. To drugi krok konstytucyjny, podczas którego Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.



- Jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia, także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli - 12 grudnia expose nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - powiedział Donald Tusk.

- Jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 grudnia wieczorem z izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października. Expose i skład Rady Ministrów możemy wtedy już spokojnie przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to zrobimy de facto w całości ten drugi krok 12 grudnia - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.