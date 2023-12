Andrzej Duda powołał 76 nowych sędziów. "Ludzie biorący udział w bezprawiu. Lista hańby"

W środę prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego do sądów rejonowych, sądów okręgowych, a także do sądów apelacyjnych. Nominacje otrzymały również osoby do wojewódzkich sądów administracyjnych, do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wśród nominatów jest też sześciu sędziów do Sądu Najwyższego. W sumie chodzi o 76 osób.



Nowo powołani sędziowie oraz asesorzy sądowi złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP i opublikowała listę wszystkich nominowanych osób. Wszystkie powołane osoby uzyskały rekomendację upolitycznionej przez PiS Krajowej Rady Sądownictwa, co podkreśla "Gazeta Wyborcza". I przypomina wyroki polskich sądów i międzynarodowych trybunałów, które orzekły, że "obsadzona przez Sejm rada nie jest niezależna".

REKLAMA

Zobacz wideo Poirytowany Hołownia: Panie pośle, ile można?! Sprzeciw, wobec pana sprzeciwu!

Prezydent Andrzej Duda powołał 76 nowych sędziów. "Lista hańby"

Nominację z rąk prezydenta odebrał między innymi Krzysztof Grzesiowski, radca prawny z Gorzowa Wielkopolskiego, który w 2020 r. został doradcą wojewody lubuskiego z PiS Władysława Dajczaka. Bronił on m.in. wyborów kopertowych. Powołana została także Agnieszka Jurkowska-Chocyk, była przedstawicielka ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w komisjach egzaminacyjnych, która podpisała listę poparcia do nowej KRS dla Łukasza Piebiaka, głównego bohatera afery hejterskiej. Dziennik podaje również przykład Piotra Telusiewicza, naukowca z Lublina, który w KRS przyznał, że "nieoficjalnie był twórcą projektu ustawy o ochronie życia dziecka poczętego".

"Te nazwiska, a zwłaszcza tych, którzy nie byli wcześniej asesorami, muszą być zapamiętane. To lista hańby polskiego sądownictwa, Ludzie biorący udział w bezprawiu" - ocenił kategorycznie na portalu X sędzia Piotr Gąciarek, były prezes warszawskiego oddziału stowarzyszenia "Iustitia".

Nowi członkowie KRS powołani przez Sejm

We wtorek 14 listopada Sejm wybrał posłów-członków do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Są to: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Poparcia izby nie uzyskali kandydaci PiS: Kazimierz Smoliński, Marek Ast, Bartosz Kownacki i Arkadiusz Mularczyk. KRS tworzy 25 członków. Są to Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez prezydenta, piętnastu członków wybranych spośród sędziów, czterech członków wybranych przez Sejm oraz dwóch wybranych przez Senat. Kadencja posłów-członków KRS trwa 4 lata.

Zgodnie z obecną ustawą sędziów do KRS wybiera Sejm. Zdaniem części prawników, profesorów prawa i opozycji jest to niezgodne z konstytucją, a sędziowie powinni być wybierani przez sędziów. "To, że neo-KRS, jest 'neo' - a więc, że jest nielegalna - wynika z faktu, że PiS złamał art. 10 Konstytucji, powierzając Sejmowi, a więc władzy prawodawczej, wybór sędziowskich członków KRS, a więc osób reprezentujących władzę sądowniczą. To tak, jakby do rady odpowiedzialnej za równouprawnienie płci reprezentację kobiet wybierali faceci" - pisał na X prof. Marcin Matczak.

***