Czwartek w Sejmie. Czym zajmą się posłowie? Sprawdzamy harmonogram obrad

Czwartkowe obrady Sejmu rozpoczną się od sprawozdania Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały ws. powołania komisji śledczej zajmującej się wyborami korespondencyjnymi. To jedna z trzech komisji, których powołania chce obecna większość parlamentarna. Pozostałe dotyczą Pegasusa oraz afery wizowej. W punkcie dotyczącym komisji śledczej zapowiedziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół.

Wybór przewodniczącej Państwowej Komisji ds. Pedofilii

W czwartek posłowie zajmą się też sprawozdaniem komisji sejmowych dotyczącym poselskiego projektu nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zamrożenie cen energii.

Następnie posłowie wybiorą przewodniczącą Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Jedyną kandydatką jest adwokatka Katarzyna Bućko, która pod koniec listopada została wybrana do komisji, a we wtorek złożyła w Sejmie ślubowanie. Jak wynika z harmonogramu na stronie Sejmu, po południu posłowie mają zająć się zmianami w składach osobowych komisji sejmowych.

Obrady Sejmu w środę

Podczas środowych obrad odbyło się pierwsze czytanie rządowego i poselskiego projektu nowelizacji ustawy celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zamrożenie cen energii. Rządowy projekt został odrzucony, a poselski skierowano do dalszych prac w sejmowych komisjach. Komisja ds. Energii Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Finansów publicznych opowiedziały się za przyjęciem projektu.

Sejm zajął się także projektem zmian w regulaminie izby, który przygotowało prezydium. Projekt ma usprawnić prace parlamentarne nad budżetem, a także zmienić procedurę wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Chodzi o to, aby zastąpić głosowanie imienne, polegające na wrzucaniu kart do urn, głosowaniem przy użyciu systemu elektronicznego. Podczas drugiego czytania projektu zmian w Regulaminie Sejmu Koalicja Obywatelska wniosła o przejście do trzeciego czytania, bez odsyłania go do komisji regulaminowej. Trzecie czytanie ma się odbyć po przekazaniu posłom zestawienia zgłoszonych poprawek.