Paulina Hennig-Kloska dostała kwiaty w Sejmie. "Jest ofiarą nagonki"

Podczas środowego posiedzenia Sejmu posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi Paulina Hennig-Kloska mówiła o zmianach w ustawie wiatrakowej, która wzbudziła duże kontrowersje. Zapowiedziała m.in. wycofanie się z przepisów liberalizujących stawianie farm wiatrowych w Polsce. Po ich przedstawieniu Hennig-Kloska otrzymała od przedstawicieli swojego ugrupowania owację na stojąco i bukiet kwiatów. Paweł Zalewski poseł Polski 2050 tłumaczył w czwartkowej Porannej rozmowie Gazeta.pl, że chciano w ten sposób symbolicznie przekazać wsparcie koleżance z partii.

Zobacz wideo Paweł Zalewski gościem "Porannej rozmowy Gazeta.pl"

Paulina Hennig-Kloska dostała kwiaty w Sejmie

- Uważamy, że jest ofiarą nagonki Prawa i Sprawiedliwości. Całkowicie skandalicznej. Poseł Waldemar Buda nazwał ją Rywinem w spódnicy i mówię to tutaj w budynku przy ul. Czerskiej, gdzie miał miejsce początek tej afery. To jest absolutny skandal. Oczekuję, że nie tylko my, jako jej koleżanki i koledzy, posłowie, ale także obserwatorzy dostrzegą ten wielki skandal, który się dzieje. Nazywanie kogoś osobom, która za wielomilionowe łapówki chciała przeprowadzić swój interes. Nazywanie posłanki, która jest z całą pewnością na absolutnie drugim biegunie, jeżeli chodzi o uczciwość, wobec pana Rywina, jest absolutnym skandalem - mówił Zalewski.

Paulina Hening-Kloska była także typowana na przyszłą ministerkę klimatu, ale w obliczu tzw. afery wiatrakowej pojawiły się wątpliwości co do jej kandydatury. Odcinał się od tego Paweł Zalewski, który mówił, że jego intencją nie było oficjalne poparcie jej na to stanowisko, był po prostu "poruszony" i stąd kwiaty. Nie chciał też odpowiedzieć na pytanie, czy Hening-Kloska będzie w przyszłym rządzie. Zapowiedział za to, że posłanka Polski 2050 wystosowała do Waldemara Budy pismo z żądaniem przeprosin za wspominaną wypowiedź.

Donald Tusk będzie premierem przez całą kadencję?

Podczas Porannej rozmowy Gazeta.pl padł również temat premierowania Donalda Tuska. Paweł Zalewski zapewniał, że lider Platformy Obywatelskiej będzie na tym stanowisku przez całą kadencję. - Jak znam Donalda Tuska i również logikę koalicyjną to, powinniśmy zakładać, że Donald Tusk będzie premierem do końca tej, a może na następną kadencję. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. Będziemy w nich też startować jako Polska 2050 - Trzecia Droga, ale to są 4 lata, a w Polsce to jest wieczność - mówił poseł. Przyznał przy okazji, że zarówno do wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe wystartują razem jako Trzecia Droga.

Jednocześnie Paweł Zalewski zdradził, że nie obawia się starcia Szymona Hołowni oraz Rafała Trzaskowskiego podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. - Jestem zwolennikiem konkurencji i uważam, że konkurencja wzmacnia, a nie osłabia. Osłabia sytuacja, w której konkurencja jest duszona. Nie boję się - zapewnił i przyznał, że nie jest przesądzone, że Szymon Hołownia będzie chciał w tych wyborach kandydować.