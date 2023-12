Posłanka PiS mówiła o "przedstawieniach na YouTube". Czarzasty nie wytrzymał: Miałaby pani dwie sekundy

W trakcie oświadczeń poselskich Barbara Bartuś z PiS odnosiła się do zmian w regulaminie Sejmu, którymi posłowie zajmują się w trakcie bieżącego posiedzenia. - Tak dużo było mowy w poprzednich ośmiu latach o zamrażarkach marszałka, o demokracji, powstał Komitet Obrony Demokracji, były bojkotowane obrady Sejmu. A dzisiaj łamane są wszelkie zasady. Najlepszy przykład to kwestia postępowania ze zmianami regulaminu - powiedziała. - Karygodnym przykładem jest wrzutka na komisję regulaminową, która odbyła się w poprzednim tygodniu, kiedy rozszerzono porządek prac komisji, by dać projekt wykładni regulaminu. Wmawiano posłom, że myśmy to otrzymali. Nie mieliśmy ani projektu, ani opinii do tego projektu - opowiadała.

REKLAMA

Zobacz wideo Ozdoba zripostowany przez Hołownię. "To nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu"

"Na YouTube będziemy przedstawienia oglądać?". Czarzasty odpowiada posłance PiS

Dalej posłanka krytykowała sposób, w jaki przeprowadzono czytania projektu uchwały w sprawie regulaminu. - Zmiana regulaminu Sejmu była w porządku dziennym, natomiast druk pojawił się dopiero w nocy. A dzisiaj już przeszliśmy dwa czytania. Czy tak ma wyglądać transparentność polskiego Sejmu, że na YouTube będziemy przedstawienia oglądać? - pytała.

Posłance odpowiedział prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu wyliczał, że w trakcie poprzedniej kadencji "codziennie oglądał spotkania w nocy, przyspieszanie wszystkich ustaw, łamanie zasad". - Gdybyśmy chcieli tradycję poprzedniego Sejmu kontynuować, to miałaby pani dwie sekundy na wypowiedź. Gdyby ta wypowiedź była nieprzyjemna, to w tym momencie zostałby pani zabrany głos - powiedział. - Mam do pani prośbę - niech każde oświadczenie, które pani składa, będzie zgodne z prawdą i z tym, co działo się przez cztery lata - dodał.

Projekt zmian w regulaminie Sejmu

W środę w Sejmie odbyły się dwa czytania projektu zmian w regulaminie izby. Przygotowało je Prezydium Sejmu, a przedstawiła posłom wicemarszałkini Monika Wielichowska. Pierwsza ze zmian dotyczy usprawnienia prac parlamentarnych nad budżetem. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy właściwa komisja nie przedstawi komisji finansów publicznych swojego stanowiska w określonym terminie, nie wstrzymuje to dalszych prac komisji finansów publicznych. Druga zmiana dotyczy procedur związanych z wyborem premiera przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym z głosowania imiennego - przy pomocy kart wrzucanych do urn - na głosowanie przy użyciu elektronicznego systemu do głosowania.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński powiedział, że jego klub nie będzie protestował przeciwko zmianie sposobu głosowania podczas wybierania premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Krytykował natomiast propozycję dotyczącą zmian w pracach nad budżetem państwa w komisji finansów. W jego opinii jest to "jawne obniżenie jakości prac nad finansami państwa". Dodawał, że dotychczas nie było przypadku opóźniania się prac nad budżetem przez poszczególne komisje sejmowe.

W uzasadnieniu projektu napisano, że Prezydium Sejmu wyznacza komisjom sejmowym, do których zostały skierowane poszczególne części budżetowe, termin przekazania komisji finansów publicznych stanowisk zawierających wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. Obecne przepisy nie regulują skutków nieprzekazania przez te komisje swoich stanowisk w terminie. Podczas drugiego czytania projektu Koalicja Obywatelska wniosła o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania go do komisji regulaminowej.