Nieoficjalnie: Donald Tusk ma dla Sienkiewicza specjalną misję. Chodzi o TVP

O powrocie Bartłomieja Sienkiewicza do rządu media spekulują od dłuższego czasu. W nieoficjalnych doniesieniach były minister spraw wewnętrznych często przedstawiany jest jako przyszły szef resortu kultury, choć pojawiały się też informacje, że mógłby pokierować Kancelarią Premiera. Sienkiewicz jest uważany za osobę z najbliższego otoczenia Donalda Tuska.

Onet: Bartłomiej Sienkiewicz ministrem kultury jedynie na kilka miesięcy

W środę Onet poinformował, że były szef MSW ma zostać ministrem kultury tylko na kilka miesięcy. Portal przekazał, że Tusk ma dla niego "jedno konkretne zadanie", czyli przeprowadzenie zmian w telewizji publicznej. Jego misja ma się zakończyć w maju 2024 roku, gdy - według mediów - polityk wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Reforma mediów publicznych to jedna z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej dotyczących rozliczeń PiS. "Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 mld zł z TVP na leczenie raka" - zapewniała KO w swoich 100 konkretach. Liderzy ugrupowania nie zdradzają szczegółów planu naprawy mediów publicznych.

Co dalej z TVP?

Na początku tygodnia informowaliśmy nieoficjalnie o rozmowach dotyczących zmian w TVP. Dyskusja odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestniczyć w niej miał między innymi - typowany na ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska - Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, a także jeden z byłych prezesów TVP. Podczas rozmowy dyskutowano na temat możliwości uniezależnienia TVP od wpływów Prawa i Sprawiedliwości. Według naszych ustaleń napotkano już pewne wątpliwości, związane między innymi ze stanowiskami osób na technicznych stanowiskach.

Wirtualne Media informują z kolei, że były prezes TVP Jan Dworak oraz grupa ekspertów przygotowali projekt ws. mediów publicznych. Zakłada on między innymi wprowadzenie tzw. składki audiowizualnej zamiast abonamentu RTV. Eksperci zauważają, że budżet państwa ponosi "faktyczne koszty finansowania mediów publicznych". W opracowaniu, do którego treści dotarły Wirtualne Media, napisano, że "sposób finansowania nie spełnia podstawowych standardów europejskich i przyczynia się do bezpośredniego uzależnienia działalności mediów publicznych od aktualnie rządzącej większości parlamentarnej".