Najnowsza książka Lisa to taka publikacja kombinowana. Część zajmuje dziennik "Od października do października", część - "Wypisy z Polski. Eseje polityczne z placu Unii Lubelskiej" (to zbiór felietonów, które Lis w ostatnich miesiącach rozsyłał do ludzi w swoim newsletterze). Ten tekst opiera się na "Od października do października". Wydanie swoich własnych dzienników w swoim własnym wydawnictwie, i to zaledwie parę tygodni po tym, jak odłożyło się pióro, zrobiło na mnie pewne wrażenie. Zapiski Lisa - jak bystry czytelnik odgadnie już po tytule - zaczynają się w październiku 2022, kończą w październiku 2023.

Tomasz Lis o Donaldzie Tusku

"Sam, na zasadzie czystej uzurpacji, objąłem stanowisko Cheerleader in Chief. Cheerleaderzy nie zagrzewają do boju drużyny. Oni zagrzewają publiczność do dopingowania drużyny" - pisze Lis przed wyborami. Ta drużyna to jest niby opozycja, ale właściwie to tylko KO. O Hołowni Lis ma jak najgorsze zdanie (będzie i o tym). O Lewicy trudno się doszukać czegoś poza narzekaniami na lewicowy fanatyzm, który każe owładniętej nim młodzieży robić nagonki na wielkich tego świata. Poza tym autor wyznaje:

Nie mogę pozbyć się wrażenia, że poza KO i Tuskiem reszta opozycji walczy nie o wyborcze zwycięstwo, lecz o poselskie mandaty i służbowe samochody.

Do Tuska Lis ma za to same ciepłe uczucia. Współczuje mu, że jest atakowany przez PiS, analizuje jego strategie, chwali za słuszne decyzje. Nieprzychylnych uwag brak. Był taki czas, kiedy Tuska powszechnie krytykowano za grę na antyimigranckiej retoryce, bo nagrał filmik straszący wieścią, że PiS wpuszcza do Polski ludzi z Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu. Lis o tym pisze, ale pretensje ma tylko do krytyków lidera. Uważa, że Tusk "próbował się po prostu odnieść do obaw wielu obywateli", że zarzucanie mu rasizmu to idiotyzm, a jednocześnie, że on, Tomasz Lis, nie jest aż taki cnotliwy, żeby w politycznej walce chcieć zachować absolutną czystość. Czyli jednocześnie z filmem Tuska wszystko było w porządku i jednak coś nie było. Ale czy to ważne? Nie, bo "na wojnie liczy się tylko zwycięstwo".

Lis docenia też, jak sprawnie Tusk potrafi przekonywać młodych do swoich racji. Gdy mieli pretensje o to, że na listy KO trafił Roman Giertych, Tusk zapytał ich, czy wiedzą, jaki problem z Giertychem ma Kaczyński. "Sądząc po reakcji młodych ludzi, rację lidera opozycji przyjęli" - pisze Lis. Zauważa też, że młodzież jest wybiórcza: Giertychowi nie chce wybaczyć poglądów, a Adriana Zandberga nie łaja za rzekome noszenie koszulek z Mao (tutaj Lis myli Mao i Marksa, Niemcy, Chiny, filozof, dyktator, jedno przecież i to samo). On sam Giertychowi po chrześcijańsku przebaczył:

Lubię Giertycha, bo generalnie lubię łobuzów i łotrów, szczególnie tych, którzy mają wdzięk.

Tomasz Lis o Jarosławie Kaczyńskim

W manichejskiej wizji świata, w której drużynę dobra prowadzi Tusk, a autor dzienników tańczy z pomponami, antagonistą jest rzecz jasna Kaczyński. Lis sugeruje, że ma on mentalność "małego człowieka i tchórza", że kupuje ludzi "kłamstwami i gotówką", że:

[...] bredzi potwornie, a te brednie mają charakter wybitnie tożsamościowy. Każdym słowem, zdaniem i gestem Kaczyński komunikuje w zasadzie to samo – jestem tacy jak wy, nie wywyższam się, mylę nazwy i pojęcia. Też nie znam języków i mi to nie przeszkadza. Jedna wielka manifestacja, a może i mistyfikacja? Buty dziurawe, koszula wychodzi ze spodni, marynarka wygnieciona, z uszu i nosa wychodzą włosy – czyż nie jestem swojakiem?

Jasne, przedstawiciele elit, którzy starają się udawać, że nimi nie są, to znany numer w repertuarze populistów (na przykładzie Trumpa szerzej pisał o tym np. Tomasz Markiewka w książce "Gniew", jeśli ktoś ma chęć sobie poczytać). Lis w swojej opinii o Kaczyńskim nie jest odosobniony, PiS przez dwie kadencje robił w Polsce okropne rzeczy. Ciekawsze niż oceny, są tu zaskakujące konteksty, w których autorowi w głowie pojawiają się skojarzenia z Kaczyńskim. A jest to np. piłka nożna:

W dość paskudny sposób przegraliśmy na mundialu. [...] Wszyscy narzekają na styl. To może nawet budujące, że w kraju, który dwa razy dał władzę PiS-owi i dwa razy prezydenturę Dudzie, kwestia stylu i smaku nie straciła ostatecznie znaczenia. Niezrozumiałe tylko, dlaczego wyłącznie od piłkarzy. Przecież od Kaczyńskiego nikt nie wymaga, żeby rządził mądrze, mówił z sensem i prezentował się godnie.

Lub spotkanie z przyjacielem:

Śniadanie z prof. Wojciechem Sadurskim. Bardzo się lubimy i tego nie ukrywamy. Wybitny prawnik, błyskotliwy publicysta, świetny mówca i rozmówca. Człowiek żyjący między Sydney, Nowym Jorkiem, New Heaven [sic!], Florencją i Warszawą. Ta sama generacja co Jarosław i Lech Kaczyńscy, z którymi chodził na seminarium doktorskie. Profesor kocha życie, kobiety, dobre wino, świetną muzykę, sam gra na perkusji, interesuje się historią i architekturą. Z Kaczyńskim nie łączy go więc nic.

Tomasz Lis o Szymonie Hołowni

Teraz proszę zapiąć pasy, bo o Hołowni Lis myśli rzeczy straszne. Padają określenia: "narcyz", "domorosły zbawca", "egotyczny, rozbrykany bachor", "zdrajca", "dywersant" i "kat ojczyzny". Hołownia "chce odgrywać rolę primadonny", "de facto pomaga Kaczyńskiemu", "świadomie niszczy perspektywę (...) zdecydowanego pokonania PiS-u". Jego występ na konwencji Polski 2050 Lis ocenia tymi słowy:

Narcystyczny słowotok i szczucie sali w stylu Kaczyńskiego. Oczywiście szczucie nie przeciw Kaczyńskiemu, ale przeciw Tuskowi i opozycji.

Nic dziwnego, że Koalicja Obywatelska w końcu zaprzestała prób stworzenia wspólnej listy z takim bachorem. Jak pisze Lis: "Tusk ma przecież wystarczająco własnych wnuków". Projektowi Trzecia Droga autor też wieszczy problemy z winy Hołowni, bo "tak wielkie ego nie znosi rozmów, ustępstw i kompromisów". Czasem fraza wychodzi Lisowi nawet zgrabna ("bardziej niż pomysłem na Polskę jest zaabsorbowany pomysłem na Hołownię w Polsce"), czasem prym wiodą wielkie kwantyfikatory:

Wszystko podporządkowane jest własnemu interesowi i własnym ambicjom. Jak zawsze u niego.

Zawsze grał wyłącznie na siebie, zawsze najważniejsze były dla niego zaspokojenie swojego ego i swych ambicji. Polska jest dla niego sceną, a nie celem.

Niechęć Lisa do Hołowni datuje się przynajmniej na 2020 rok. Jak pisze, dzisiejszy marszałek Sejmu "dał na tacy prezydenturę Dudzie, bo nie umiał poprzeć Trzaskowskiego". Szczerze: nie mam pojęcia, skąd niektórzy zwolennicy KO wzięli to przekonanie. Mamy Google, pewne rzeczy dość łatwo jest sprawdzić, sprawdzam: choć Polska 2050 nie udzieliła kandydatowi PO oficjalnego poparcia, Hołownia mówił otwarcie, że w drugiej turze zagłosuje przeciwko Dudzie, na Trzaskowskiego. Odbył też z prezydentem Warszawy przyjaznego live’a na Facebooku. Pamiętam to doskonale, bo pracowałam wtedy w portalu satyrycznym ASZdziennik i napisałam tekst o uśmiechach, jakimi podczas transmisji obdarzyli się Trzaskowski i Hołownia - aż takie były ciepłe i czułe.

Tomasz Lis o Tomaszu Lisie

Dziennik to dziennik. Święte prawo gatunku jest takie, że pisze się w nim także o prywatnych sprawach. I Lis pisze - o zdrowiu, córkach, Mazurach, psie, o muzyce, której słucha, i swoim znaku zodiaku. Pisze o planach wydawniczych i kanale na YouTubie. Odnosi się także do reakcji po tekście Szymona Jadczaka w WP.PL. (Chodzi o reportaż "Płakałam, miałam ataki paniki". Ujawniamy zarzuty podwładnych wobec Tomasza Lisa. Dlaczego zwolniono naczelnego "Newsweeka"?" - ten oparty na rozmowach z kilkudziesięcioma współpracownikami Lisa, którzy opowiadali o sytuacjach, kiedy ich zdaniem dochodziło do mobbingu.) Lis w dziennikach o samej sprawie raczej nie pisze, pisze za to, jakie spotkały go w tym kontekście szykany. Były np. "postępowe panie", które nie chciały go w TOK FM. Dlaczego? Dlatego:

Chodzi o to, by wyeliminować z gry wroga, a gdy wróg jest mężczyzną, liberałem, konserwatystą i człowiekiem wierzącym – to trzeba go wyeliminować definitywnie i bezpowrotnie. (...) Jedynie słuszna ideologia postępu i politycznej poprawności potrzebuje ofiar, a ruch potrzebuje tożsamości. To, czy ofiary są winne, nie ma najmniejszego znaczenia. Ktoś musi przecież spłonąć na stosie, by płonął płomień postępowej idei

- pisze Lis i w tym wszystkim gubi się gdzieś to, że chyba nie o tożsamość, płeć i wiarę chodziło, a o takie sprawy jak wyśmiewanie wyglądu współpracowników, zaglądanie w dekolt czy "okropne kawały o gejach".

Gorzkich słów Lis nie szczędzi nie tylko feministkom, ale również dziennikarzom. Jak stwierdza, za rządów PiS "media koncertowo oblały egzamin z przyzwoitości", a większość ich przedstawicieli cierpi na "nieuleczalny samozachwyt". Sam autor dziennika tego egzaminu nie oblał. "Nie po to człowiek szedł osiem lat prosto, żeby tuż przed metą dać dupy" - pisze przed wyborami. Na samozachwyt także nie cierpi. Swój dawny zawód, dziennikarstwo telewizyjne, uważa dziś za niemęskie. Mówi skromnie, że obecnie zajmuje się już tylko "składaniem słówek i ćwiczeniami ze słownych kalamburów". Które - jak wyłącznie mimochodem zauważa - przez ostatnie lata miało większe znaczenie niż zwykle.