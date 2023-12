Posłanka PiS wyraziła podziw dla... Niemiec. Czarzasty: Czyli partia rekomenduje

6 grudnia podczas posiedzenia Sejmu posłowie zajmowali się między innymi pierwszymi czytaniami rządowego oraz poselskiego projektu ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. W dyskusji niejednokrotnie przewinęły się Niemcy, co zauważył poseł KO Artur Łęcki. Stwierdził, że posłowie PiS nie tylko często o nich mówią, ale wręcz ich "nienawidzą". Odpowiedziała mu posłanka PiS Barbara Bartuś, która poruszyła tę kwestię po wejściu na mównicę.

Barbara Bartuś z PiS o "nienawiści wobec Niemiec": Ja Niemców podziwiam

- Ja bym rozpoczęła od takiego sprostowania tych słów, które tutaj padały. PiS nie nienawidzi Niemiec. Ja osobiście powiem, że Niemców podziwiam. Podziwiam rząd niemiecki, podziwiam Niemców, którzy dbają o interesy własnego kraju i własnych obywateli - powiedziała Barbara Bartuś. Polityczka pokreśliła jednak, że nie może się pogodzić z tym, że "posłowie wybrani do polskiego parlamentu też w polskim parlamencie reprezentują niemiecki interes". Posłanka, podobnie jak Daniel Obajtek, stwierdziła, że proponowana ustawa uderza w Orlen. - Którego tak bardzo nienawidzicie - dodała.

Włodzimierz Czarzasty do posła PiS: Czyli pana partia rekomenduje, żebyśmy brali przykład z Niemców

- To jest jakiś absurd. Dzisiaj na tej sali padło wiele gorzkich słów w stronę mojej partii, że zablokowaliśmy budowę wiatraków w Polsce, że nie jesteśmy ekologiczni oraz nowocześni - stwierdził poseł PiS Waldemar Andzel. - Dlaczego mamy zamykać przemysł węglowy, skoro inni otwierają? Dlaczego mamy być zależni energetycznie od innych państw - zapytał. Do wypowiedzi polityka odniósł się Włodzimierz Czarzasty. - Czyli, panie pośle, właściwie pana partia rekomenduje, żebyśmy brali przykład z Niemców. To ciekawa historia - stwierdził.