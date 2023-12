W Sejmie o chorobie Lecha Wałęsy. "Chciałem go poprosić..."

Po rozpatrywaniu punktów porządku dziennego podczas środowych obrad w Sejmie posłowie przeszli do wygłaszania oświadczeń poselskich. Jednym z mówców był poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Wałęsa.

REKLAMA

Zobacz wideo Poirytowany Hołownia: Panie pośle, ile można?! Sprzeciw, wobec pana sprzeciwu!

Sejm. Jarosław Wałęsa zwrócił się do ojca: Wracaj szybko do zdrowia

- Chciałem pozdrowić mojego ojca, który od wczoraj znajduje się w szpitalu - zaczął Jarosław Wałęsa, a sala zareagowała brawami. - Niestety złapał covida i jest w tej chwili w szpitalu. I chciałem - niestety tylko z mównicy, bo nie mogę się teraz do niego zbliżać - chciałem go prosić, aby szybko wracał do zdrowia, bo w poniedziałek będzie naprawdę dobry dzień. Mam nadzieję, że będzie oglądał go z uśmiechem na twarzy - mówił poseł.

Polityk nawiązał do poniedziałkowego exposé, które wygłosi Mateusz Morawiecki. Obecny premier najprawdopodobniej nie uzyska wotum zaufania. Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad jego kandydaturą. - Wracamy do normalności - zakończył swoje oświadczenie Jarosław Wałęsa.

- Myślę, że jak ktoś jest chory, to bez względu na to, co kto o nim myśli, to powinniśmy życzyć zdrowia - podsumował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Ja w każdym razie, panie prezydencie, życzę zdrowia - dodał.

Lech Wałęsa w szpitalu. "Niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas"

We wtorek 5 grudnia były prezydent Lech Wałęsa poinformował w mediach społecznościowych, że trafił do szpitala. Opublikował na Facebooku swoje zdjęcie i przekazał, z jakiego powodu został hospitalizowany. "Trafił mnie Covid" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Były prezydent opublikował również swoje zdjęcie. Pod postem wielu internautów życzyło mu szybkiego powrotu do zdrowia. "Trzymaj się, Lechu! Jakby coś trzeba było, to mów!" - napisał performer i aktywista Rafał Betlejewski. "Cokolwiek by panu za zasługi obiecali po drugiej stronie, niech pan nie idzie w stronę światła, to jeszcze nie czas. Polska wciąż pana potrzebuje" - stwierdziła jedna z internautek. "Niech pan się trzyma, prezydencie" - podkreślił inny użytkownik.

"Fakt" informował, że stan Wałęsy jest stabilny, a "rokowania są dobre". Dziennikarze powołali się przy tym na osobę z otoczenia byłego prezydenta. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy były prezydent będzie mógł opuścić szpital. W ubiegłym roku Wałęsa również zaraził się koronawirusem. Informował wówczas, że do zakażenia doszło, mimo że przyjął już trzy dawki szczepionki przeciw Covid-19.