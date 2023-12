Awantura w Sejmie. Hołownia starł się z posłem PiS. "Ile można? Tak się nie da żyć"

Podczas środowych (6 grudnia) obrad Sejmu posłowie debatowali nad kontrowersyjnym tematem ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej oraz głosowali w sprawie projektów złożonych w tej sprawie przez rząd i kluby Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści poparli ponadto w głosowaniu wniosek o skierowanie uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie Sejmu do drugiego czytania. Procedowana jest ona w związku z realizacją tzw. drugiego kroku konstytucyjnego oraz dotyczy między innymi wyboru kolejnego premiera przez niższą izbę parlamentu.

Hołownia odpowiedział Schreiberowi. "Apeluję do pana spolegliwej natury"

W trakcie oświadczeń poselskich marszałek Sejmu zabrał głos, aby odnieść się do harmonogramu dalszych obrad. - Ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby państwu tę informację przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Głosowania najbliższe będą w dniu jutrzejszym - przekazał Szymon Hołownia. W tym samym momencie z sali rozległ się głos "sprzeciw".

- Sprzeciw? No, panie pośle, ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu - powiedział marszałek Sejmu w kierunku Łukasza Schreibera.

Seria sprzeciwów ze strony posłów PiS. Marszałek Sejmu: To XXI wiek, panie pośle

Klub Prawa i Sprawiedliwości kilkukrotnie zgłaszał sprzeciw podczas wcześniejszych części obrad Sejmu. Pierwszy z nich dotyczył czasu na oświadczenia klubów i kół poselskich. - Trzy minuty, to jest wieczność w tej izbie - odpowiedział Szymon Hołownia politykom PiS, którzy domagali się więcej czasu. Na sali plenarnej rozległy się śmiechu.

Później parlamentarzyści PiS zgłosili również sprzeciw w sprawie kolejności wystąpień posłów. - Ja polegam na tym, co wyświetla mi elektronika, a ona bezwzględnie pokazuje najpierw poseł Kazimierz Smoliński, potem poseł Łukasz Schreiber - tłumaczył posłom Szymon Hołownia. - To elektronika rządzi czy marszałek? - rozległ się wówczas głos ze strony parlamentarzystów PiS. - Marszałek rządzi bezwzględnie, ale również elektroniką. I ufa elektronice, bo to XXI wiek, panie pośle - odpowiedział Hołownia.

Schreiber: Zlikwidował zamrażarkę, ale została lodówka. Hołownia: Moje serce krwawi

Podczas swojego wystąpienia poseł Schreiber odnosił się do kwestii zerowego podatku VAT na żywność oraz wakacji kredytowych, które nie trafiły dotychczas pod obrady Sejmu. - Niezrozumiałe jest to, że projekty, na które czekają Polacy, dalej czekają... no właśnie, gdzie? O tych projektach w ogóle nie mówimy - skarżył poseł Schreiber. - Pan mówi, że zlikwidował zamrażarkę, ale została lodówka i tam te projekty się chyba jeszcze szybciej psują - dodawał.

Wypowiedź posła PiS skomentował później również marszałek Sejmu. - Panie pośle, moje serce krwawi za każdym razem, kiedy wspomina pan o tej zamrażarce. Zerowy VAT na żywność? Zapomnieliście umieścić go w budżecie. Ja wychodzę za każdym razem na dziedziniec sejmowy, oczekując rozporządzenia waszego rządu w tej sprawie. Takiego rozporządzenia nie ma - mówił Szymon Hołownia.