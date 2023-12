Morawiecki zakpił z Hołowni. Dał mu niecodzienną poradę. "Podpowiedź jest grana w każdym radiu"

Posłowie Polski 2050 Szymona Hołownia wycofali z Sejmu projekt ustawy w sprawie wakacji kredytowych, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Hołownia powiedział, że parlamentarzyści zajmą się ustawą, gdy opozycja utworzy rząd. Mateusz Morawiecki odniósł się do tej decyzji, przywołując słowa znanej piosenki z repertuaru Mariah Carey.

Mateusz Morawiecki dał podpowiedź Szymonowi Hołowni. "All I want for Christmas is U…stawy"

Morawiecki opublikował swój wpis 6 grudnia na portalu X. "Dziś mikołajki. Może marszałek Szymon Hołownia i nowy Sejm sprawiliby prezent polskim rodzinom na święta?" - zasugerował.

Premier nawiązał przy tym do przeboju "All I Want for Christmas Is You", który często można usłyszeć w okresie świąt Bożego Narodzenia. "Podpowiedź jest grana w każdym radiu. All I want for Christmas is U…stawy" - napisał. Morawiecki dodał do swojego posta hashtag "WakacjeKredytowe".

Przedłużenie wakacji kredytowych. Rząd Morawieckiego złożył projekt w Sejmie

5 grudnia posłowie mieli zająć się dwoma projektami ustaw w sprawie przedłużenie wakacji kredytowych. Oprócz Polski 2050 swoją propozycję przedstawił również rząd Mateusza Morawieckiego. Hołownia poinformował, że o losie tego drugiego projektu zadecyduje komisja finansów. Marszałek wyjaśnił podczas konferencji prasowej, dlaczego większość sejmowa postanowiła zająć się własnym projektem w późniejszym terminie.

- Podjęliśmy decyzję, że tego typu rzeczy, o tej wadze, będzie już procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych i to jest słuszna decyzja dla pewnego porządku, który musimy zaprowadzić w tym trudnym, przejściowym momencie. Tak po prostu będzie lepiej dla tego projektu - powiedział Hołownia.