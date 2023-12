Nowe nieoficjalne informacje ws. rządu Donalda Tuska. Będzie nowe ministerstwo

W środę 6 grudnia trwa kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. Tego samego dnia media obiegły nowe doniesienia ws. przyszłego rządu Donalda Tuska.

Nieoficjalnie: Katarzyna Kotula ministerką równości

Dziennikarka TVN24 Agata Adamek przekazała nieoficjalnie, że do rządu Donalda Tuska wejdzie Marzena Okła-Drewnowicz jako ministerka ds. senioralnych oraz Katarzyna Kotula, która miałaby stanąć na czele ministerstwa równości. Reporterka przekazała tę informację na swoim profilu na portalu X.

Podczas posiedzenia Sejmu Donald Tusk miał spotkać się z kandydatami do swojego nowego gabinetu. Stacja TVN24 przekazała, że odbyły się one w siedzibie Platformy Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej.

W poniedziałek Morawiecki wygłosi exposé. Tusk: Najlepiej, żeby wybór nowego premiera odbył się w ten sam dzień

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że swoje exposé wygłosi w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10:00. Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. Morawiecki najprawdopodobniej nie uzyska więc wotum zaufania. - Rozmawialiśmy o tym, kiedy będzie moje exposé, powiedziałem, że chciałbym, żeby to było 11 grudnia. Marszałek Sejmu się zgodził, ustaliliśmy godzinę 10:00 w poniedziałek. Ale ostateczna decyzja należy do marszałka - mówił Morawiecki w środę 29 listopada po rozmowie z Szymonem Hołownią.

Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad jego kandydaturą. - 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z propozycjami dla jego rządu. Znacie państwo okoliczności pracy tego rządu dzisiaj. Najlepiej, żeby wybór nowego premiera odbywał się w ten sam dzień, najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w godzinach nocnych. Jeśli obrady przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu, my na pewno zdążymy z tą procedurą - mówił szef Platformy Obywatelskiej.