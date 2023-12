W środę 6 grudnia rozpoczął się siódmy dzień posiedzenia Sejmu. Po wznowieniu obrad Szymon Hołownia poinformował, że poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba chce wystąpić z wnioskiem formalnym. Polityk wszedł na mównicę i rozpoczął wypowiedź od pytania, czy marszałek ma "żart o wiatrakach", czym nawiązywał do "afery wiatrakowej", związanej z projektem ustawy koalicji ws. cen energii.

Szymon Hołownia odpowiedział na żądanie Jacka Ozdoby w sprawie "afery wiatrakowej". "Ojej, jakie rozczarowanie słyszę"

- Ja mam takie pytanie, czy pan marszałek ma jakiś żart o wiatrakach. Może was to bawi, ale mi nie jest do śmiechu z jednego, prostego powodu. Pan marszałek powinien wytłumaczyć, kto jest autorem tego projektu. (...) Więc panie marszałku to jest zadanie dla pana zero-jedynkowo niech pan powie, kto na tej sali odpowiada za projekt z afery wiatrakowej. Żeby Polacy się dowiedzieli, kto jest lobbystą dla niemieckich koncernów - powiedział poseł Jacek Ozdoba i zszedł z mównicy.

- Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę panu posłowi, że to nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu - stwierdził Szymon Hołownia w czasie okrzyków i braw posłów na sali plenarnej. Marszałek zapowiedział przystąpienie do głosowania, ale krzyki na sali wciąż nie milkły. - Ojej, jakie rozczarowanie słyszę w państwa głosie, ale przystąpiliśmy już do głosowania - dodał Hołownia.

Sejm. Jacek Ozdoba wyszedł na mównicę ze zdjęciem Donalda Tuska. Doszło do awantury

Poseł Jacek Ozdoba był jednym z uczestników kłótni w Sejmie, do której doszło 29 listopada. Jej powodem stało się zdjęcie przedstawiające Donalda Tuska z Władimirem Putinem podczas spotkania w 2009 roku z okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Początkowo pokazywał je na tablecie poseł Dariusz Matecki z PiS, ale niedługo później na mównicy z tą fotografią pojawił się Jacek Ozdoba.

Kiedy Ozdoba zakończył przemówienie, podszedł do niego poseł Jakub Rutnicki z KO, który wyrwał mu zdjęcie i zgniótł je. Między politykami rozpoczęła się dyskusja w napiętej atmosferze, do której dołączył Dariusz Matecki. Szymon Hołownia starał się wówczas uspokoić sytuację i ostrzegł polityków procedurą wykluczania z obrad, co doprowadziło do powrotu posłów na swoje miejsca i kontynuowania obrad. Więcej o zdarzeniu znajduje się w artykule: Hołownia zadrwił z posła PiS, który krążył po sali ze zdjęciem: Występuje w charakterze billboardu.