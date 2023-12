6 grudnia podczas obrad Sejmu głos zabrał między innymi Michał Kołodziejczak. Poseł Koalicji Obywatelskiej w zdecydowany sposób krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Wymienił przy tym problemy gospodarcze Polski, które jego zdaniem są konsekwencją nieudolnych rządów PiS. Ta wypowiedź wywołała oburzenie wśród posłów partii. - To, co się dzieje teraz na sali sejmowej, to jest idealne podsumowanie waszych rządów - mówił Kołodziejczak.

Zobacz wideo Kołodziejczak ostro w Sejmie. "Będziecie siedzieć!". "Macie problemy z hormonami, czy z mózgiem?"

Sejm. Michał Kołodziejczak oskarżył polityków PiS o "zabijanie polskiej gospodarki"

- Tak rządziliście osiem lat, że Polaków nie stać na prąd. Łatwo wyliczyć, z czym sobie nie poradziliście. Z produkcją prądu - trzeba dopłacać, żywność - trzeba obniżać VAT, mieszkania - trzeba dopłacać - wymieniał Michał Kołodziejczak. Dodał, że "nie ma lepszej wizytówki waszego rządzenia", a działania PiS nazwał "powolnym zabijaniem polskiej gospodarki".

- Kłamaliście, kłamiecie i będziecie kłamać. Dodatkowo teraz będziecie krzyczeć. A na koniec będziecie siedzieć! Wszyscy, za to, jak się zachowujecie. Polityka to jest przewidywanie kryzysów, wy nie potraficie tego robić. Jak wy się zachowujecie? - pytał.

Kołodziejczak do posłów PiS: Macie problem z hormonami czy mózgiem? Bosak zareagował

W pewnym momencie część posłów PiS zaczęła przekrzykiwać Kołodziejczaka. - Nie wiem, czy macie problem z hormonami, czy mózgiem? - powiedział wtedy poseł KO, który był kilkukrotnie upominany przez prowadzącego obrady Krzysztofa Bosaka. Kołodziejczak ignorował jednak prośby o opuszczenie mównicy oraz uwagi wicemarszałka Sejmu, więc ten w pewnym momencie wyłączył mu mikrofon.