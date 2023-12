Szymon Hołownia: "Dawaj, Zbychu, dawaj!". Marszałek obiecał kontrolę sprzętu AGD w Sejmie

6 grudnia Szymon Hołownia przewodził obradom Sejmu. Już na początku spotkania zwrócił uwagę internautów, którzy śledzą obrady w internecie. Marszałek przywołał wypowiedzi polityków, które padły przed wystąpieniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS.

Przed wystąpieniem Zbigniewa Kuźmiuka na sali sejmowej rozległy się okrzyki, które Szymon Hołownia powtórzył. "Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła - Dawaj, Zbychu, dawaj!" - zauważył marszałek.

Zbigniew Kuźmiuk wniósł o przerwę w obradach Sejmu, by uzupełnić ich porządek o rządowy projekt ustawy dotyczący wakacji kredytowych. Powiedział, że spotkanie w tej sprawie zostało nagle odwołane bez podania przyczyny przez przewodniczącego komisji finansów publicznych. - Można więc odnieść wrażenie, że po zapewnieniu pana marszałka o likwidacji zamrażarki w pana gabinecie, taka zamrażarka pojawia się u przewodniczących komisji sejmowych - zwrócił uwagę.

Wówczas Szymon Hołownia zaczął się zastanawiać, dlaczego rząd nie uchwalił wakacji kredytowych przez ponad dwa miesiące (tj. od 30 sierpnia do 13 listopada), kiedy Sejm nie pracował. Przypomnijmy, ostatnie posiedzenie Sejmu poprzedniej kadencji było 30 sierpnia, a pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji - 13 listopada. - Drodzy państwo, przeprowadzę oczywiście, na wniosek pana posła, kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone - uznał Hołownia.

Sejm podejmie decyzję ws. cen energii

Posłowie zdecydowali, że Sejm będzie dalej pracował tylko nad jednym projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen energii w przyszłym roku. Do połączonych komisji sejmowych został skierowany po pierwszym czytaniu na sali obrad projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Przewiduje on zamrożenie cen na prąd, gaz i ciepło do końca czerwca 2024 roku.

Odrzucony przez sejmową większość rządowy projekt przewidywał zamrożenie cen energii na cały przyszły rok. Tarczą ochronną obejmował nie tylko gospodarstwa domowe i tak zwane podmioty wrażliwe, jak szkoły, szpitale i domy opieki, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.