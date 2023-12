Beata Szydło w Platformie Obywatelskiej? Było blisko. "Historia sprzed wielu lat"

Prowadzący program "Gość Radia ZET" Bogdan Rymanowski odczytał w środę pytanie od słuchacza skierowane do europosłanki i byłej premier Beaty Szydło. Słuchacz pytał, czy to prawda, że w 2005 r. europarlamentarzystka chciała zostać członkinią Platformy Obywatelskiej, ale nie została ostatecznie przyjęta.

- Rzeczywiście, to historia sprzed wielu, wielu lat. To był czas "POPiS-u", kiedy wielu samorządowców było zapraszanych do wspólnego działania. Przecież mieliśmy nawet wspólne listy do Senatu. Rzeczywiście, pierwszą propozycją, którą otrzymałam, to było wstąpienie do Platformy Obywatelskiej, ale ówczesna struktura PO na poziomie powiatu, która miała decydować o przyjęciu, nie wyraziła na to zgody - powiedziała Beata Szydło.

- Dzisiaj z perspektywy czasu jestem im za to bardzo wdzięczna, bo znalazłam się w Prawie i Sprawiedliwości - dodała była szefowa rządu.

Beata Szydło była o krok od wstąpienia do Platformy Obywatelskiej

O tym, że Beata Szydło o mały włos nie została członkinią Platformy Obywatelskiej, informował kilkanaście lat temu m.in. portal Dziennik.pl. "Została negatywnie zaopiniowana. Poza tym w tutejszej PO toczyły się wewnętrzne rozgrywki" - mówił w 2012 r. portalowi jeden z lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Z nieoficjalnych doniesień wynikało, że niektórzy obawiali się także zbyt silnej pozycji Beaty Szydło. Wówczas była burmistrzynią Brzeszcz. W 2005 r. wystartowała do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości i została parlamentarzystką.

Beata Szydło była też pytana w Radiu ZET, czy zawalczy o fotel prezesa Prawa i Sprawiedliwości, jeśli Jarosław Kaczyński odejdzie z tego stanowiska. - Prezes Kaczyński będzie jeszcze bardzo długo prezesem. Dziś jest niezwykle potrzeby prawicy i Polsce - zadeklarowała była premier. Przyznała również jednocześnie, że w partii "na pewno potrzebnych jest dużo więcej nowych pomysłów, nowej dynamiki" i "potrzebni są młodzi ludzie".