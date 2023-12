Awantura w studiu. Kowalskiemu puściły nerwy. Do rzecznika PSL: Chcemy się tak bawić?

We wtorkowym (5 grudnia) programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News gośćmi Bogdana Rymanowskiego byli Miłosz Motyka z PSL oraz Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Pomiędzy politykami wywiązała się zażarta dyskusja w sprawie procedowanej przez Sejm ustawy wiatrakowej. W trakcie sprzeczki rzecznik PSL zarzucił Kowalskiemu niekompetencję. Wiceminister rolnictwa poradził z kolei swojemu rozmówcy, by nie był "butny i bezczelny".

Spięcie pomiędzy Januszem Kowalskim i rzecznikiem PSL

- Ustawa gdyby weszła w tym kształcie, powodowałaby, że zabieraliby ludziom domy pod wiatraki, zabieraliby rolnikom ziemię pod wiatraki, zabieraliby możliwość gospodarzenia polskim chłopom - grzmiał w studiu Kowalski na temat ustawy wiatrakowej. - Gdzie jest państwo europejskie, w którym można stawiać wiatraki 300 metrów od domu? Zna pan taki kraj? - pytał Miłosza Motykę. - Bez urazy, ale pan krzyczy niepotrzebnie. Pan nie rozumie niczego nie tylko w rolnictwie - odpowiedział Motyka. - Nikt nikogo nie będzie wywłaszczał pod farmy wiatrowe. Pod inwestycje prywatne się w Polsce nie wywłaszcza - dodał.

- Ja jestem prawnikiem, umiem czytać ustawy - podkreślił Kowalski. - A pan jest kim z wykształcenia? - spytał. Poseł Motyka odparł, że jest inżynierem ochrony środowiska. - Tłumaczę panu, jak to wygląda, bo pan się na nie zna na ochronie środowiska, tak samo z resztą jak się pan nie zna na zbożu - przekazał rzecznik PSL.

Janusz Kowalski chce przepytać Kosiniaka-Kamysza: Wie jak wygląda czołg?

- Jeżeli pan mnie chce przepytywać ze zbóż, to ja będę zaraz przepytywał lekarza Kosiniaka-Kamysza, z tego, jak jest zbudowana haubica? Chcemy się tak bawić? Nie ma żadnego problemu - stwierdził polityk Suwerennej Polski. - A wie pan Kosiniak-Kamysz, jak wygląda czołg? Widział kiedykolwiek haubicę - kontynuował Kowalski, na co Motyka stwierdził, że "na pewno" wie.

- Proszę nie być takim butnym i bezczelnym. Ja rozumiem, że walczy pan o miejsce w ministerstwie klimatu - mówił Janusz Kowalski. - Z panem nie wygram - odparł Motyka. - Ta pycha i buta młodych ludzi, którzy rwą się do władzy, na stanowiska, są pełni werwy, żeby się nachapać. Nawet nie potrafią uszanować zwyczaju parlamentarnego i PiS nie ma swojego wicemarszałka - kontynuował wiceminister rolnictwa. - Jeśli wiek ma być wadą, to ona niestety szybko mija, a pana podstawową wadą jest brak wiedzy - odpowiedział Kowalskiemu rzecznik prasowy PSL. W dalszej części rozmowy przedstawiciel Suwerennej Polski przekonywał, że energetyka z wiatru jest droższa niż z węgla. - Jak pan chce ze mną rozmawiać o energetyce, to się proszę najpierw dokształcić - podsumował swoją wypowiedź Kowalski.