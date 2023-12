- Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami, tymi, które mają charakter publiczny, są finansowane ze środków publicznych, z tymi, którzy przegrali wybory w październiku - mówił w ubiegłym tygodniu publicysta Jacek Żakowski podczas debaty "Media publiczne a demokracja w Polsce dzisiaj". - To jest bardzo trudna sprawa. Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że Dwójka [TVP 2 - red.] będzie PiS-owska? Jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

- Wiem, że to dziś, kiedy jeszcze krew się leje z ran, zadawanych przez tamtą władzę, wiem, że to jest bardzo trudne (...) Jeżeli się tym państwem nie podzielimy w sposób, który druga strona odbierze, jako gest być może szczodry, to żadne media publiczne nie będą istniały, bo oni zbudują swoje media prywatne, a te, które my będziemy im oferowali, po prostu odrzucą i będą stali z napisem "TVP łże", tak jak państwo stali, za co jestem ogromnie wdzięczny - mówił Jacek Żakowski.

Jacek Żakowski: Trzeba zabrać media politykom

Wypowiedź publicysty wywołała spore kontrowersje. W środę Żakowski był o nią pytany na antenie TOK FM przez Macieja Głogowskiego. - Chodzi mi o to, że jeżeli nie zbudujemy takiej Polski, w której zdecydowana większość Polaków będzie się czuła u siebie, to ta grupa, która nie będzie się czuła u siebie, przejmie władzę wcześniej czy później i zdewastuje to, co budujemy - wyjaśniał Jacek Żakowski.

- Zapytałem, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Ja nie jestem. A interpretacja tego, co powiedziałem, jest taka, że (...) chcę oddać dwójkę PiS-owi. (...) Ja powiedziałem, że musimy się zastanowić, jak podzielić media publiczne między nas i tych, którzy przegrali wybory. Nie mówiłem o partiach politycznych - powiedział publicysta. Zaznaczył też, że trzeba "zabrać media politykom". - Nie partie polityczne, a ruchy społeczne, organizacje obywatelskie, NGO-sy. To jest też społeczeństwo - podkreślał. - Uważam, że jesteśmy w stanie się dogadać, nie dzieląc anteny, chyba (...). To musi być nasza wspólna decyzja, środowisk, które są zainteresowane mediami - mówił Jacek Żakowski.