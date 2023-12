Hołownia czerwony jak burak w spocie TVP Info. Jest komentarz Telewizji Polskiej

W poniedziałek TVP Info udostępniło w sieci kompilację wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Wykorzystano m.in.: "zaopatrzcie się w popcorn", "lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar", "może pewne rzeczy trzeba do tej ustawy jeszcze dodać, to jest normalny proces tworzenia prawa", "ja teraz pełnię trochę inną funkcję, pełnię funkcję marszałka Sejmu i ja nie uczestniczę w pracach nad projektami ustaw".

W materiale użyto też fragment "Faktów" TVN, które relacjonowały wizytę Szymona Hołowni w jednej ze szkół. - Babcia z dziadkiem tak piszczeli na widok Beatlesów, mama z tatą na Modern Talking, a oni witają marszałka Sejmu. Patrzysz i nie wiesz, czy to marszałek Sejmu, czy może jednak Jay-Z - komentował reporter. Szymon Hołownia został pokazany w spocie TVP Info z ewidentnym czerwonym odcieniem twarzy.

TVP: Nie mamy intencji, by demonizować wizerunek

Centrum Informacji TVP przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl, że czerwona twarz marszałka Sejmu to efekt "standardowego filtra dla materiałów emitowanych w programie "Wiesz więcej". Taki szablon był już wcześniej stosowany. Podobny zabieg wykorzystują również inne stacje. Korekta nasycenia koloru ma na celu odróżnienie spotu od materiałów informacyjnych w serwisach TVP Info"- przekazała Telewizja Polska.

We wtorek na profilu TVP Info na platformie X pojawiła się nowa wersja spotu, już bez czerwieni. Centrum Informacji TVP podkreślało, że opublikowano ją "z uwagi na pojawiające się w mediach społecznościowych sugestie, jakoby było to działanie zamierzone". "Wbrew pojawiającym się insynuacjom, TVP Info nie ma intencji, by demonizować wizerunek osób występujących w spotach" - zaznaczono.

Na podobny zabieg TVP Info się również w 2021 r. Wówczas zaczerwieniono twarz przewodniczącego PO Donalda Tuska.