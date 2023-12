Polacy chcą zmian prawa aborcyjnego. Wyborcy Trzeciej Drogi już niekoniecznie [SONDAŻ]

Nowa Lewica złożyła w Sejmie dwa projekty ustaw ws. przerywania ciąży. Pierwszy to ustawa gwarantująca legalną, bezpieczną, bezpłatną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Druga to ustawa ratunkowa, dekryminalizująca pomoc w przerywaniu ciąży, czyli wykreślenie art. 152 z Kodeksu karnego. Projekt ustawy w poprzednim składzie izby, kiedy większością dysponował PiS, nie miał szans na uchwalenie. Najnowszy sondaż IBRIS na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazuje, że Polacy chcą zmiany przepisów.

65 proc., czyli zdecydowana większość badanych uważa, że Sejm powinien przyjąć ustawę likwidująca karę więzienia za pomoc kobiecie w przeprowadzeniu aborcji. (43 proc. - wskazała, że opowiada się za tym "zdecydowanie", a 22 proc. "raczej"). 15,5 proc. "raczej" nie chciałoby takiej ustawy, 9,7 proc. jest jej "zdecydowanie przeciwna". Zdania w sprawie nie ma 9,7 proc.

Za zmianą prawa wyborcy KO i Lewicy. Brak poparcia po stronie Trzeciej Drogi

Po przeanalizowaniu wyników ze względu na preferencje polityczne. Widzimy, że największe poparcie zmian sygnalizują wyborcy Lewicy - 94 proc. i 80 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

W grupie wyborców Trzeciej Drogi tylko 32 proc. zdecydowanie opowiada się za projektem. 28 proc. jest za pracami nad projektem, 28 proc. jest mu raczej przeciwna, a 24 proc. - zdecydowanie. Wyborcy Konfederacji także są podzieleni w tej sprawie, choć większa grupa opowiada się za projektem – 49 proc., a 34 proc. jest temu przeciwna.

Przypomnijmy, że Trzecia Droga proponowała przeprowadzenie referendum ws. zmiany prawa dotyczącego aborcji.

- Zmiana sytuacji dotyczącej prawa do przerywania ciąży nie będzie łatwa i szybka. Gotowi jesteśmy, aby opracować zestaw kroków, które trzeba będzie wykonać przy pomocy rozporządzeń ministra zdrowia, wytycznych dla NFZ. Tak, aby jak najszybciej przenieść dyskusję na ten temat na poziom ustawowy - zapowiadał w listopadzie Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy projekt miałby wejść pod obrady.