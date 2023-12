Będą zmiany w regulaminie Sejmu. Bosak: Obecne przepisy są dość anachroniczne

W środę Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. W planach są m.in. zmiany w Regulaminie Sejmu. Chodzi między innymi o zmianę procedur związanych z wyborem premiera przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym z głosowania imiennego - przy pomocy kart wrzucanych do urn - na głosowanie przy użyciu elektronicznego systemu do głosowania.

Obecnie regulamin zakłada, że proces wyboru premiera trwałby w praktyce kilkadziesiąt minut. "Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekretarza Sejmu, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje pięciu, wyznaczonych przez Marszałka Sejmu, sekretarzy Sejmu" - czytamy. Takie rozwiązanie nie jest już konieczne, bo w Sejmie posłowie głosują za pomocą urządzeń.

- Ma to umożliwić głosowanie przy pomocy systemu elektronicznego, bowiem przepisy Regulaminu Sejmu są w tej sprawie dosyć anachroniczne i wymuszałyby głosowanie na kartach fizycznych - mówił we wtorek wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji, cytowany przez Onet.pl na podstawie PAP.

Bosak dodał również, że druga zmiana regulaminu Sejmu ma "usprawnić prace komisji finansów w kontekście budżetowym, żeby móc w większym tempie pracować i skończyć te prace jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia". Wicemarszałek zaznaczył, że planowane zmiany nie wywołały kontrowersji na posiedzeniu prezydium Sejmu. Nie wykluczył jednak, że mogą się one pojawić podczas obrad na sali plenarnej.

Expose Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić exposé 11 grudnia. Sejmowa większość (KO, Trzecia Droga i Lewica) deklaruje, że nie zagłosuje za wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym dojdzie do wyboru premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Kandydatem koalicji jest przewodniczący PO Donald Tusk. Ta procedura składa się z trzech elementów: wyboru nowego szefa rządu, wygłoszenia przez niego expose i głosowaniem nad wotum zaufania i składem rządu.

- Jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 grudnia wieczorem z izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października. Exposé i skład Rady Ministrów możemy wtedy już spokojnie przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to zrobimy de facto w całości ten drugi krok 12 grudnia - mówił przed kilkoma dniami marszałek Sejmu Szymon Hołownia.