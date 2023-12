Politycy zaproszeni na antenę TVP Info poruszali między innymi temat tzw. afery wiatrakowej wokół projektu ustawy zgłoszonej przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Podczas programu doszło do awantury pomiędzy europarlamentarzystą Lewicy Bogusławem Liberadzkim a posłanką Prawa i Sprawiedliwości Joanną Lichocką.

Awantura na antenie TVP Info. Poszło o "aferę wiatrakową". Lichocka: Koalicja chce zapewnić sobie bezkarność

Posłanka Lichocka mówiła w programie, że czeka na wyjaśnienia w sprawie projektu ustawy złożonego przez koalicję oraz liczy na zaangażowanie w sprawę Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Mam nadzieję, że prokuratura tę sprawę wyjaśni. I mam nadzieję, że ani pan Liberadzki, ani żaden z jego towarzyszy partyjnych nie ośmieli się podnieść ręki na prokuraturę, która będzie badała tę sprawę. Nie ośmieli się podnieść ręki na CBA, które tak bardzo chcecie zniszczyć i zlikwidować, bo mam nadzieję, że ono też zajmie się tą sprawą - atakowała drugiego gościa programu posłanka PiS.

Lichocka wystąpiła również w obronie krytykowanych przez koalicję mediów publicznych, które jej zdaniem wykazują się odwagą. - (Mam nadzieję - red.), że żaden pan Liberadzki, żaden jego kumpel jeszcze z PRL-u, ani z innych postkomunistycznych organizacji, nie ośmieli się podnieść ręki na media publiczne, które o tej sprawie informują, które mają odwagę tę sprawę Polakom przedstawiać - grzmiała posłanka PiS. - Likwidacja mediów publicznych, likwidacja CBA, czystki w prokuraturze, to ma zapewnić bezkarność - twierdziła.

Polityk Lewicy odgryzł się Lichockiej. Wypomniał środkowy palec

Sytuację starał się opanować prowadzący program redaktor, ale gdy tylko europoseł Lewicy dostał głos, odniósł się do słów Lichockiej. - Tutaj nie ma nic do śmiechu. Nie życzę sobie takich wypowiedzi, jakie przed chwilą usłyszałem od pani posłanki Lichockiej - mówił Liberadzki. - Może sobie pan nie życzyć. Na mnie może pan zawsze liczyć. Będę mówiła jak jest - weszła mu w słowo posłanka PiS Liberadzkiemu.

- Ja pani nie przerywałem. Proszę zamilknąć na chwilę. Może pani wody się napić - odparł na to polityk Lewicy. - Brakowało tylko żeby pani pokazała środkowy palec - dodał po chwili. Polityk odnosił się tym samym do niecenzuralnego gestu wykonanego przez posłankę podczas obrad na sali plenarnej. - No właśnie na takie chamstwo czekałam. Taki argument pan potrafi przedstawić, a merytorycznie jest pan w stanie coś powiedzieć prócz chamstwa? - odparła na to posłanka PiS. Redaktor w końcu uciął dyskusję.