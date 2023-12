Jest zawiadomienie do prokuratury ws. KRS. "Nawołują do popełniania przestępstwa"

Nowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa składają zawiadomienie do prokuratury ws. upolitycznienia KRS. - Polska została wezwana do podjęcia natychmiastowych działań, które mają na celu usunięcie tego systemowego problemu, jakim jest neo-KRS. W odpowiedzi neo-KRS nocą, chybcikiem, podjęła uchwałę, która w sposób szokujący wzywa do niewykonywania orzeczeń - wyjaśniła Kamila Gasiuk-Pihowicz. Jak dodała, "jest to rzecz absolutnie bez precedensu".

4 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl