Tusk nie gryzie się w język. Pisze o rządzie Morawieckiego. Symboliczna liczba

Mateusz Morawiecki poinformował, że swoje exposé wygłosi w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10. Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. Morawiecki najprawdopodobniej nie uzyska więc wotum zaufania.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia znów starł się z dziennikarzem TVP. "Powinien być pan absolutnie bezwzględny"

Donald Tusk o końcu rządów PiS: Przetrzymaliśmy osiem lat, przetrzymamy osiem dni

Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad jego kandydaturą. - 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z propozycjami dla jego rządu. Znacie państwo okoliczności pracy tego rządu dzisiaj. Najlepiej, żeby wybór nowego premiera odbywał się w ten sam dzień, najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w godzinach nocnych. Jeśli obrady przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu, my na pewno zdążymy z tą procedurą - mówił Tusk.

Wszystko wskazuje więc na to, że już za kilka dni w Polsce po 8 latach skończą się rządy Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk w serwisie X podziękował wyborcom za wytrwałość i cierpliwość. "Przetrzymaliśmy osiem lat, przetrzymamy osiem dni" - podkreślił.

Szymon Hołownia ostrzega przed "kombinowaniem przy terminie zaprzysiężenia nowego rządu"

W zeszłym tygodniu Szymon Hołownia po spotkaniu z Donaldem Tuskiem przekazał, że większość opozycyjna ma plan, "co Sejm może zrobić, by proces zrealizowania woli wyborców z 15 października wreszcie wszedł w życie". - 11 grudnia chcielibyśmy wyjść z tej izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy. Jakiekolwiek kombinowanie przy terminie zaprzysiężenia nowego rządu byłoby objawem skrajnego braku instynktu samozachowawczego - podkreślił Szymon Hołownia. Andrzej Duda zapowiedział już, że "nie będzie tego [procesu - red.] opóźniać, przeciągać". - Są ku temu odpowiednie przede wszystkim terminy konstytucyjne - wskazał prezydent.